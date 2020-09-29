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2022藍白合作？ 柯文哲說要請蔣萬安吃飯

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2022藍白合作？柯文哲說要請蔣萬安吃飯

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員秦慧珠昨天與柯文哲座談，秦問柯「何時可安排蔣萬安拜訪市長？」沒想到柯文哲馬上回，「我請蔣萬安吃飯好了」 。圖／本報資料照片
國民黨北市議員秦慧珠昨天與柯文哲座談，秦問柯「何時可安排蔣萬安拜訪市長？」沒想到柯文哲馬上回，「我請蔣萬安吃飯好了」 。圖／本報資料照片

2022台北市長選戰還有兩年多，不過多位呼聲高的人選陸續浮上抬面，國民黨北市議員秦慧珠昨天與柯文哲座談，秦問柯「何時可安排蔣萬安拜訪市長？」沒想到柯文哲馬上回，「我請蔣萬安吃飯好了」、「請蔡壁如跟他（蔣萬安）聯絡....」、「中秋節以後好了...」。

秦慧珠今天也與蔣萬安通上電話，秦轉述，蔣萬安表示，立院本會期非常忙，但並沒有明白表示，能不能赴約。

外界解讀，蔣萬安的回答是給柯文哲軟釘子碰？秦慧珠表示，應該不是，若此刻拋下重要的立院議題，跑去吃飯，對雙方都不好。若以問政優先，照顧全民人民食安問題，對蔣萬安、柯文哲都比較好。

至於是否建議2022藍白合作？秦慧珠說，國民黨內部並不急，黃珊珊可以拿到的票，國民黨也拿得到，藍白合目前來講，並不是國民黨很渴望的事情。

由於柯文哲挑戰2024，2022將是重要戰役，台北市更是民眾黨2022的重中之重，對於民眾黨是否自推人？還是與國民黨合作？將成外界關注焦點，柯文哲是否找蔣萬安吃飯，也成為關注話題。

由於柯文哲說要找蔣萬安吃飯時，黃珊珊也在場，秦慧珠表示，柯文哲如此回答，當下並沒有看到黃珊珊的反應表情，但反讓她有點尷尬，因為柯文哲也沒有說要帶著黃珊珊...，對黃珊珊有點不好意思。

秦慧珠昨天是與柯文哲針對市政議題座談，秦慧珠提到，「何時請蔣萬安拜訪市長？」沒想到柯文哲爽快直接的回答，讓議員非常驚訝。

秦慧珠說，轉述蔣萬安的回答，蔣表示，本會期立院非常忙碌，包括蔣擔任衛環委員會召委、黨團書記長，要拜訪相當多團體包括養豬協會等，但蔣並沒有明白表示，什麼時間不能赴約？僅提到本會期忙。

秦慧珠說，蔣萬安也向她提到，他在松山區跑活動，常常遇到柯文哲，立院也會常常與立委蔡壁如見面，大家都有常見面的機會，本會期還是以立法院為重。

至於國民黨議員希望蔣萬安快出來當母雞？秦慧珠說，2022還很早，議員還是要靠自己打拚，要靠問政與服務，所以大家沒有很急著要蔣萬安出來，包括羅智強也全省走透透，並沒有聚焦市長選舉，僅訴求美豬，預估2022台北市長選舉的態勢，明年才會明朗。

對於柯文哲要找蔣萬安吃飯，北市府發言人陳智菡則表示，外界無須有太多聯想。

陳智菡說，日前議會質詢時，議員就曾提出邀請，昨天柯文哲與黃珊珊一起與議員座談時，再度盛情邀約。柯認為，政治原本就是一門溝通的藝術，不分年齡、黨派都不要畫地自限，只要是以公眾利益為優先、從關心民瘼的角度出發，他都願意親自溝通、整合意見。

秦慧珠今天也與蔣萬安通上電話，秦轉述，蔣萬安表示，立院本會期非常忙，但並沒有明白表示，能不能赴約。圖／本報資料照片
秦慧珠今天也與蔣萬安通上電話，秦轉述，蔣萬安表示，立院本會期非常忙，但並沒有明白表示，能不能赴約。圖／本報資料照片

蔣萬安 柯文哲 秦慧珠

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