快訊

2022藍白合作？ 柯文哲說要請蔣萬安吃飯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／傳潘孟安年底接掌農委會 政院否認：無人事異動

聯合報 / 記者顏凱勗林雍琁 台北即時報導
國內更有香蕉價跌、蒜價飆漲的問題，國民黨團上午開記者會批評農委會主委陳吉仲做不好應該下台，根據了解地方現在也傳出，屏東縣長潘孟安今年底在他第二任期過半時，將接任農委會主委，讓陳吉仲下台為爭議議題止血，完成階段性任務，對此行政院發言人丁怡銘否認傳聞，強調目前沒有任何人事上的問題。記者顏凱勗攝影
國內更有香蕉價跌、蒜價飆漲的問題，國民黨團上午開記者會批評農委會主委陳吉仲做不好應該下台，根據了解地方現在也傳出，屏東縣長潘孟安今年底在他第二任期過半時，將接任農委會主委，讓陳吉仲下台為爭議議題止血，完成階段性任務，對此行政院發言人丁怡銘否認傳聞，強調目前沒有任何人事上的問題。記者顏凱勗攝影

美豬美牛議題持續延燒，國內更有香蕉價跌、蒜價飆漲的問題，國民黨團上午開記者會批評農委會主委陳吉仲做不好應該下台，根據了解地方現在也傳出，屏東縣潘孟安今年底在他第二任期過半時，將接任農委會主委，讓陳吉仲下台為爭議議題止血，完成階段性任務，對此行政院發言人丁怡銘否認傳聞，強調目前沒有任何人事上的問題。

丁怡銘說香蕉價格與蒜頭價格的波動上，陳吉仲都處理得非常明快，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌，也都非常信任陳吉仲，他透漏自己這幾天才見過潘孟安與陳吉仲，完全沒有聽說有任何人事上的異動規畫。

不過，潘孟安已達第二任期，2022屏東縣長選舉民進黨三位立委磨刀霍霍，針對潘孟安傳將接任農委會主委，鍾佳濱表示潘孟安有自己的職涯規畫，應該尊重他，鍾佳濱更提到屏東是農業縣，首長擔任農委會主委也不乏先例，蘇嘉全與曹啟鴻皆是例子，好的人才不管放在哪個位置都能夠有好的表現。

屏東縣出身的民進黨不分區立委周春米表示，完全沒有聽說這個消息，她強調潘孟安在地方上與鄉親溝通時皆強調會做好做滿；立委莊瑞雄表示陳吉仲照顧農民表現出色，政院的人事規畫，他目前毫無所悉。

屏東縣 潘孟安 陳吉仲 農委會

延伸閱讀

立委促銷國產豬 陳吉仲：下周將公布台灣豬標章

蕉價崩盤 藍委批陳吉仲：不做正事只顧推銷萊豬

藍委批陳吉仲「堆肥主委」 呼籲做不好就下台

向立院請假惹議 陳吉仲：南下討論紅豆香蕉產銷

相關新聞

食安會報都沒開？行政院：食安辦3個月開2次會

國民黨立委江啟臣今在立法院質疑，在民調多數反萊豬的此刻，行政院食品安全會報最後一次開會卻是去年6月，這也讓行政院長蘇貞昌...

2022藍白合作？柯文哲說要請蔣萬安吃飯

2022台北市長選戰還有兩年多，不過多位呼聲高的人選陸續浮上抬面，國民黨北市議員秦慧珠昨天與柯文哲座談，秦問柯「何時可安...

挨批對日「軟趴趴」？ 蘇貞昌：國民黨執政遭日扣押漁船18次

宜蘭漁船「新凌波二三六號」在釣魚台十二浬海域和日本公務船擦撞，但台日對誰撞誰說法不同，國民黨立委林德福今則質疑，行政院長...

林佳龍建議中秋連假到宜蘭改走北宜 蔣萬安：累又危險

中秋與國慶連假將屆，高速公路局預估國道5號會大塞車，交通部長林佳龍建議，連假若安排開車到宜蘭旅遊，不妨慢行台9線北宜公路...

影／傳潘孟安年底接掌農委會 政院否認：無人事異動

美豬美牛議題持續延燒，國內更有香蕉價跌、蒜價飆漲的問題，國民黨團上午開記者會批評農委會主委陳吉仲做不好應該下台，根據了解...

14友邦支持台灣參與聯合國 外交部感謝「全壘打支持」

聯合國大會總辯論將於美東時間今天進行最後一天議程；外交部今表示，除了教廷是觀察員之外，我國14個友邦都已經以致函或發言等...

停止進口新疆「血棉花」？王美花：聯合國禁 台灣就禁

美國日前宣布，由於中國涉嫌「強迫勞動」生產，侵犯新疆地區少數民族人權，將禁止從中國新疆進口棉花等產品。民進黨立委蔡易餘今...

近500黨代表籲重審 藍：徐榛蔚申訴會重新思考

花蓮縣長徐榛蔚遭國民黨停權1年6個月，有近500位黨代表連署建議考紀會重新審理；國民黨秘書長李乾龍今天說，他已與徐榛蔚溝...

江啟臣狂問食安會報開了沒？ 蘇貞昌一度卡詞

國民黨立委江啟臣今在立法院質疑，民調有7成反對萊豬進口，「行政院食品安全會報」最後一次開會卻是去年6月，數度詢問備詢的行...

台開工業內神通外鬼？ 中議員籲專案調查

「議會應成立專案小組調查！」台中市藍議員追究經發局委託台灣土地開發公司執行的工業園區開發案，認為疑雲重重，台開竟能一再追加經費、還將34億多元私移至公司帳戶，要求市府政風處追查到底有無「內神通外鬼」？市長盧秀燕表示，本案是由台中市府主動揭發、主動查辦，絕對會嚴格把關追回。

影／遭疑收割吳音寧北農質譜儀當政績？柯直嘆氣未回應

台北市長柯文哲日前赴台北農產公司第二果菜市場，視察「質譜儀化學快檢」及「供應人實名制」，現場大讚成效，卻被「台灣媽祖魚保...

育兒津貼提高到5000 潘文忠：分階段執行明年啟動

民進黨立委高嘉瑜今天質詢提到，育兒津貼明年是否會從新台幣2500元提高到5000元；教育部長潘文忠說，計畫整理後已報院作...

熱門新聞

徐巧芯喊女性當兵、恢復徵兵制！替代役議員秒閃 網笑「超俗辣」

運動紓困15億元跑不見？官員答不出來 綠委：亂七八糟

議員提恢復徵兵制、女性當兵 嚴德發回應了

蘇貞昌指蔡政府改善台美關係 孫大千要他先回應6質疑

【重磅快評】國外都打過疫苗當安慰劑？陳時中太阿Q

【重磅快評】對登陸藝人開刀 還記得萬沙浪嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。