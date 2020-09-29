影／傳潘孟安年底接掌農委會 政院否認：無人事異動

美豬美牛議題持續延燒，國內更有香蕉價跌、蒜價飆漲的問題，國民黨團上午開記者會批評農委會主委陳吉仲做不好應該下台，根據了解地方現在也傳出，屏東縣長潘孟安今年底在他第二任期過半時，將接任農委會主委，讓陳吉仲下台為爭議議題止血，完成階段性任務，對此行政院發言人丁怡銘否認傳聞，強調目前沒有任何人事上的問題。

丁怡銘說香蕉價格與蒜頭價格的波動上，陳吉仲都處理得非常明快，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌，也都非常信任陳吉仲，他透漏自己這幾天才見過潘孟安與陳吉仲，完全沒有聽說有任何人事上的異動規畫。

不過，潘孟安已達第二任期，2022屏東縣長選舉民進黨三位立委磨刀霍霍，針對潘孟安傳將接任農委會主委，鍾佳濱表示潘孟安有自己的職涯規畫，應該尊重他，鍾佳濱更提到屏東是農業縣，首長擔任農委會主委也不乏先例，蘇嘉全與曹啟鴻皆是例子，好的人才不管放在哪個位置都能夠有好的表現。

屏東縣出身的民進黨不分區立委周春米表示，完全沒有聽說這個消息，她強調潘孟安在地方上與鄉親溝通時皆強調會做好做滿；立委莊瑞雄表示陳吉仲照顧農民表現出色，政院的人事規畫，他目前毫無所悉。