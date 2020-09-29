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挨批對日「軟趴趴」？ 蘇貞昌：國民黨執政遭日扣押漁船18次

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
蘇貞昌今表示，國民黨執政時，我國漁民時常被日本政府驅離、漁船也遭扣押達18次。圖／本報資料照片
蘇貞昌今表示，國民黨執政時，我國漁民時常被日本政府驅離、漁船也遭扣押達18次。圖／本報資料照片

宜蘭漁船「新凌波二三六號」在釣魚台十二浬海域和日本公務船擦撞，但台日對誰撞誰說法不同，國民黨立委林德福今則質疑，行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊沒有在第一時間抗議，是督導不周、失職，對日「軟趴趴」；蘇貞昌則表示，軟趴趴的說法不對，還說國民黨執政時，漁船一再被日本政府驅離，且遭扣押18次。

蘇貞昌今赴立法院報告「110年度施政計畫及中央政府總預算案編製經過」，並備質詢。

「新凌波二三六號」事件仍在調查當中，林德福質詢時質疑行政團隊對此事件的反應軟趴趴，先詢問釣魚台包含其領海與經濟海域是否都為中華民國的領土，蘇貞昌接連以「對」回應。

不過，林德福要求在場官員舉手表態時，無人舉手，他動怒指出，主權一點都不能含糊，難道官員都吃人手軟、拿日本人好處，對日本軟趴趴？也批評外交部沒有在第一時間抗議，行政院是督導不周、失職。

蘇貞昌則說，軟趴趴的說法是不對的，因為國民黨執政時期，漁民一再被日本政府驅離、漁船扣押達18次，蔡總統上任後，處理相關領域的漁民權益維護，比國民黨時候好太多了。

林德福則認為，主權是我國的，行政團隊卻不抗議，這部分需要再檢討。

日本 蘇貞昌 林德福 國民黨 漁民

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