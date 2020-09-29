台開工業內神通外鬼？ 中議員籲專案調查

「議會應成立專案小組調查！」台中市藍議員追究經發局委託台灣土地開發公司執行的工業園區開發案，認為疑雲重重，台開竟能一再追加經費、還將34億多元私移至公司帳戶，要求市府政風處追查到底有無「內神通外鬼」？市長盧秀燕表示，本案是由台中市府主動揭發、主動查辦，絕對會嚴格把關追回。

依據經發局提出的工業區開發管理基金預算超支報告，經發局追查結果發現，台開公司過去承辦台中精密園區一期、二期及護坡地開發案，有積欠或擅自領取公款紀錄；市府後續曾多次要求台開返還17億、13億、3億多，合計34億餘元的金額；並採取法律訴訟。

國民黨議員劉士州說，市府花了2430萬元律師訴訟費追討34億餘元，他可以接受；問題是背後到底有無「內神通外鬼」之情事？為何能讓台開輕易將市府的錢就轉到其帳戶？34億可不是幾十萬元，豈能如此輕易轉出？市府一定要追查到底，議會也應成立專案小組詳加調查。

國民黨議員楊正中續追問經發局長張峯源：「你有沒有覺得事有蹊蹺？」張答說「有！」楊正中再問，那有沒有覺得內神通外鬼？他提出數據指出，精密園區二期台開在106年申報開工，107年3月就做了第一次契約變更；107年8月第二次契約變更新增了205萬元經費；10月大幅增加1億8千餘萬元經費。

楊正中質疑，直到園區完工後第二天，台開不但再追加700萬元，甚至在109年5月驗收完成，竟然還可以再追加4千多萬元。這種契約可以一再變更及追加經費的作法，是何道理？他要求政風處要加究內部公務人員的責任；了解有無內神通外鬼。

市議員李中雖同意劉士州意見，要求市議會組成專案小組調查，但目的是調查經發局有無刻意刁難台開。他指出，台開改為民營後，經發局為何就「盯上他」？市府並沒有出任何一毛錢卻口口聲聲說對方搬了多少錢，似有找台開麻煩之嫌。

經發局長張峯源原本回答，市府出土地有作價；但李中認為那根本不算作價。盧秀燕在回答議員質詢時說，台開本就是接受市府委託開發，無權片面自行將錢取走。本案是經發局主動揭露並查辦，一定為市民把關，不能任令納稅人損失。

【更多精采內容，詳見 】