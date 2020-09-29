14友邦支持台灣參與聯合國 外交部感謝「全壘打支持」

聯合國大會總辯論將於美東時間今天進行最後一天議程；外交部今表示，除了教廷是觀察員之外，我國14個友邦都已經以致函或發言等方式表達支持台灣參與聯合國體系，今年又是「全壘打」成績，外交部表示誠摯感謝。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，今年在致函方面，我國14個為聯合國會員國的友邦均已全數為我國致函，其中簽署聯名函者共有貝里斯、史瓦帝尼、海地、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福、吐瓦魯10國；單獨致函的則有瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜及巴拉圭4國。

歐江安說，在執言部分，今年9月22至26日及29日舉行「聯大總辯論」，已經有10個友邦為台灣有力執言，分別為帛琉、巴拉圭、馬紹爾群島、海地、諾魯、吐瓦魯、史瓦帝尼、聖文森、聖克里斯多福、聖露西亞。

歐江安說，宏都拉斯雖未為我執言，但已單獨致函聯合國秘書長支持台灣參與聯合國體系；教廷因為是聯合國觀察員，且非世俗國家，因此我方援例未洽教廷在總辯論為我執言或致函。

歐江安表示，目前貝里斯、尼加拉瓜及瓜地馬拉3友邦還沒輪到發言，外交部誠摯感謝身為聯合國會員國的我14友邦今年都具體支持台灣參與聯合國體系，「友邦助我的形式雖未必完全一致，但是支持台灣的熱忱都一樣令人感謝」。