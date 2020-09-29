影／遭疑收割吳音寧北農質譜儀當政績？柯直嘆氣未回應

台北市長柯文哲日前赴台北農產公司第二果菜市場，視察「質譜儀化學快檢」及「供應人實名制」，現場大讚成效，卻被「台灣媽祖魚保育聯盟」創會理事長陳秉亨在臉書質疑，柯文哲拿質譜儀當政績，結果是吳音寧在2年前的努力，文末還註記「政治不難不要糟蹋人就好」。對此，柯文哲今被媒體問及此事時直搖頭嘆氣，未做正面回應。

柯文哲今出席「台北市樂齡學習成果聯展暨終身學習獎頒獎典禮」，頒獎給80位終身學習達人。日前柯文哲大讚北農投入720萬添購質譜儀器，象徵台灣生技科技的進步，所有台北果菜批發市場的供應人，都必須透過身分證字號串連，提供真實的身分資料，不能透過使用化名規避責任，利用高精密度質譜儀及快速篩檢技術，可於20分鐘至30分鐘內精準檢驗出目前台灣常見農藥，未來也可檢查瘦肉精。

但陳秉亨表示，質譜儀其實是北農前總經理吳音寧任內與農委會合作建立的政策，如今卻被柯文哲拿來當政績，文末還強調「政治不難不要糟蹋人才就好」；作家粘迪舜也發文酸，柯文哲眼裡，在「北農幹最好的那個人叫韓國瑜，前陣子才會真誠推薦給大家」，文末還註記「快把市長交棒給韓總機」。

媒體今追問柯文哲，柯未正面回應，但提及質譜儀是吳音寧任內作為，卻被柯拿來當政績，柯直搖頭，但未做說明，隨後快步轉入會場。至於外界質疑「政治不難不要糟蹋人才就好」，柯則直嘆口氣。