新版護照打樣測試中 11月將通知國際航空運輸協會

政府預計明年1月發行新版護照，領事事務局局長葉非比今天表示，目前在打樣設計、測試中，11月將會寄送樣本給各國政府、海關等單位及通知國際航空運輸協會（IATA），確保國人出國的便利。

明年1月將發行新版護照，新版護照封面縮小「Republic of China」字樣，放大「Taiwan」，外交部日前表示，「TAIWAN」 及「PASSPORT」字樣緊鄰，強調為「台灣的護照」，清楚且容易辨別，登載中、英文正式國名，並將英文正式國名 「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，維持尊崇性，更增添設計感。

葉非比今天出席外交部例行記者會時表示，新版護照目前在打樣設計、測試的過程，預計明年1月發行，發行前兩個月會把樣本寄給各國政府、移民單位、海關、航空公司和機場，也會通知國際航空運輸協會，讓他們在系統上周知，外交部也會請外館向駐地國家說明新版護照樣態、樣式，確保國人出國繼續享有一定便利。