國民黨：食安會報未開先開放美豬 蔡英文忽視國人健康

國民黨主席、立委江啟臣今爆料，蔡英文總統在宣布開放含瘦肉精美豬進口前，居然超過一年沒有召開行政院層級的食安會報。國民黨表示，換言之，政府完全沒有進行跨部會風險評估、管理措施、稽核機制的討論，讓國人如何相信蔡政府是經過審慎評估食品安全後才決定開放？蔡政府刻意忽略食安會報的討論，忽視國人的食品安全與健康保障。

國民黨表示，根據「食品衛生安全管理法」第2條之1規定，行政院必須設置食安會報，職司跨部會協調食品安全風險評估及管理措施，建立食品衛生安全之預警及稽核制度，至少每三個月開會一次，必要時得召開臨時會議。但食藥署網站顯示，最後一次的行政院食品安全會報是於去年6月3日召開，之後就沒有任何記錄，令人質疑食安會報是否早已停擺？蘇內閣將國人的食安保障置於何地？

國民黨說，當蔡英文總統於8月28日採用突襲方式，宣布開放含瘦肉精美豬進口時，國民黨質疑衛福部身為食安會報的幕僚業務負責機關，是否曾建議召開食品安全會報，跨部會討論及評估可能衍生的校園營養午餐、國軍伙食等相關問題？是否進行相關的食品安全風險評估及管理措施？是否討論建立食品衛生安全之預警及稽核機制？

國民黨強調，行政院層級的食安會報，目的在於透過產、官、學及民間團體的共同討論，讓資訊透明、決策公開、共同參與，以確保國人食的安全，但顯然蔡總統宣布開放含瘦肉精美豬進口之前或之後，行政院並未召開食安會報，令人懷疑總統一聲令下，政策已定，所有部會官員只能順從配合，而為了封鎖消息、隱匿資訊，刻意不召開食安會報，不讓專家學者、民間團體表達意見？

國民黨表示，行政院食安會報具有跨部會協調食品安全風險評估及管理措施，並建立食品衛生安全之預警及稽核制度的重要功能。對於開放含瘦肉精美豬進口可能對國人食品安全造成的衝擊，國民黨要求行政院應儘速召開食安會報，聽取專家學者、民間團體的意見，建立完善的風險評估、管理措施與稽核機制，確保國人吃的安全與健康。