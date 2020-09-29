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百公斤的難題：台灣不需神人揹工 而是山域運補直升機

蘇貞昌指蔡政府改善台美關係 孫大千要他先回應6質疑

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長蘇貞昌指蔡政府改善台美關係 ，前立委孫大千要他先回應6個質疑。圖／取自孫大千臉書
行政院長蘇貞昌指蔡政府改善台美關係 ，前立委孫大千要他先回應6個質疑。圖／取自孫大千臉書

針對是否要推動「台美復交」，行政院長蘇貞昌今表示，台美斷交是在國民黨執政時發生的，這幾年在蔡總統領導下，有效的改善台美之間的關係，而一步一步有效和美國加強關係，是要奮鬥的目標。前立委孫大千在臉書提出6個質疑，批評蘇貞昌自己往臉上貼金。

孫大千表示，蘇貞昌想要向全民邀功之前先回答一下幾個問題。第一，川普政府是真心的想幫助台灣，還是想利用台灣刺激中國大陸？第二，如果不是因為川普的選情越來越難看，美國政府會不斷加碼對台灣的善意嗎？第三，台灣一方面要花大錢買美國的軍事裝備，又要被迫吞下含有瘦肉精的美豬，台灣到底從美國得到了什麼實質的好處？

第四，說好的台美經濟商業對話和台美自由貿易協定，怎麼只聞樓梯響，不見人下來呢？第五，既然台美之間是如此的如膠似漆，民進黨政府為什麼不敢推動和美國正式建立外交關係？第六，要不是中美關係從原本的相敬如賓，到現在的爭霸對抗，民進黨政府怎麼可能撿到這個便宜。孫說，如果連這些問題都沒有辦法回答，蘇貞昌說的話才是讓全民失望。

蘇貞昌 民進黨 孫大千

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