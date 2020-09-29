10月中辦美豬公聽會 蔣萬安：擋下瘦肉精美豬進口很難

蔡英文總統宣布明年元旦開放含瘦肉精美豬、牛進口，國民黨兩面開戰力擋，除發動反美豬公投，立院衛環委員會也由黨籍立委蔣萬安搶下召委要嚴審、把關。但蔣今受訪坦言，不論是要擋下，或元旦前完成食安法修法把關，都「非常困難」。

蔣萬安表示，立法院生態從民進黨政府取得多數席次後，過去四年至今幾乎等於是執政黨的立法局，相當於它們的橡皮圖章，等於說多數的力量他們要強行通過任何他們想通過的法案，很難扭轉這樣的局勢。

不過蔣萬安認為，搶下衛環委員會這席召委很重要，因為過程當中，身為負責任的在野黨必須要求行政部門清楚說明政策形成，後續如何做。蔣也預告，開放美豬送委員會確定送聯席審查後，待行政命令復議期過，約10月中會排公聽會。

蔣萬安表示，目前已著手聯繫食安專家、學者、業者、第一線商家中，希望各界專業的聲音進來，告訴政府實務上該怎麼樣應變、管制才可行，該怎麼做；蔡總統宣布開放美豬前，這麼重大的議題，沒有先辦過一場公聽會，或跟立法院溝通。

此外，蔣萬安也提到，除召開公聽會傾聽各界心聲與想法，也會推動食安法、學校衛生法等修法。蔣說，如果真要開放，至少在標示這一端要能夠強制要求落實註明有沒有含瘦肉精，讓民眾採買時至少可以辨識選擇，否則民眾無法安心。

蔣萬安表示，現在已有進口美豬與他國豬肉，但都不含瘦肉精，都是零檢出，現在要開放含瘦肉精肉品開放進口，民眾應能辨識所買的豬肉是否含瘦肉精；若只標產地，因包含美國豬肉有含瘦肉精與不含瘦肉精，只標產地沒辦法明確分辨。

蔣萬安說，當初要開放基因改造食品，也因國人不希望孩子吃到，立院透過修法強制食品標示是否為基改食品；基改食品可做得到，含瘦肉精豬肉對健康危害更高為什麼做不到？相關標示規範要有所調整，民眾才有選擇權，可拒絕不要買。

「最重要是源頭管理，政府應該做好的把關責任不應該丟給民眾。」蔣萬安舉例，營養午餐、團膳，熱狗或肉包等加工食品、熟食中使用的肉品，很難標示與查驗或肉品國家來源。