食安會報一年多未開 國民黨酸：還要相信政府相信黨？

國民黨主席、立委江啟臣透露政府已逾一年未開食安會報，引發民眾對食安疑慮。國民黨文傳會副主委鄭照新批評，政府在決定開放瘦肉精美豬前居然未開食安會報，如何要人民相信政府是真心為民眾的食品安全著想過才開放？還要相信政府相信黨嗎？

江啟臣上午在立法院院會質詢官員時，爆料應該每三個月開一次的食安會報，上次開居然是去年六月，等於已經一年多未開食安會報。

鄭照新質疑，政府在做開放美豬決定前，居然超過一年沒有召開過食安會報，如何要民眾相信政府是真心為民眾食品安全著想過才開放？這樣的疏忽形同信用破產，放水過關。

鄭照新強調，這也更凸顯政府開放過程不可以繞過國會和民意的審查，今天要不是國民黨在國會為人民把關，江啟臣在質詢時點出政府缺漏，人民到現在還被蒙在鼓裡。