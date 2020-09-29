市長聯盟六都改回中華台北 黃偉哲：立下好的合作契機

國際氣候組織「全球市長聯盟」在「地方政府永續發展理事會」網頁，將台北市等六都國籍標示為「China」，遭六都市長聯合聲明抗議，對於聯盟已將六都從「中國」改為「中華台北」，台南市長黃偉哲表示，這是六都不分黨派對外同仇敵愾，立下很好的合作契機。

黃偉哲表示，全球市長聯盟已更正向台灣表達歉意，這點我們歡迎，也接受他的道歉，最重要是不要再被突襲式擅改名稱，事情還是要照正軌。

黃偉哲說，此事件代表我們抗議成功，讓全球市長聯盟從善如流的原因之一是在於六都不分黨派和藍綠白，都能一致對外，即使內部意識形態、政黨利益多少不同，但同仇敵愾，立下很好的合作契機，盼未來對外事務上也都能切記不要七嘴八舌，一致對外。