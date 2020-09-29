國防部推後備戰力改革 嚴德發：教召每年訓、訓期加長

國防部長嚴德發表示，國防部已完成後備改革方案規劃，包括每年都訓、訓期增長、人數增加、組織調整等，將在適當時間會對外公布。

蔡英文總統日前宣示改革後備戰力，不過，立法院預算中心發布報告指，退伍8年內、可受召訓的軍事訓練役後備軍人曾受召比例低於三成，呼籲國軍儘早擬定對策因應。立委陳柏惟上午在立法院會110年度施政計畫及中央政府總預算案質詢，質疑六成民眾一生不曾被教召，全民國防教育沒有落實。

嚴德發答覆，後備改革方案已完成規劃，包括每年都訓、訓期增長、人數增加、組織調整等，將在適當時間會對外公布。行政院長蘇貞昌表示，不是每個人都在軍事單位，但大家都有責任，發生事情的時候怎麼把事情做好，政府預算都已安排，會往這方面努力。

陳柏惟質疑，台灣有災害指引，卻沒有戰爭指引，他出示瑞典民防手冊，其中不只教導平常要準備那些物資、有事時要如何因應，其中更寫入，被打絕不投降，我國卻有卸任元首說首戰就是終戰，讓人質疑是否全民國防教育失敗。

對此，蘇貞昌說，有的人說話讓全民失望，全民都有評斷；確實全民要有共識，投降是最屈辱、最無用的，如何堅守我們的土地、保障全民，要有決心，決心也是國防的一種。