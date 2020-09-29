議員提恢復徵兵制、女性當兵 嚴德發回應了

共機近日動作不斷，兩岸局勢漸趨緊張，是否全面恢復徵兵制的議題再受討論。國民黨台北市議員徐巧芯就主張，除了全面調為徵兵制，女性也應該要當兵。國防部長嚴德發今上午在立法院備詢前受訪時表示，這個他們會再評估。

蔡英文總統宣示要改革後備戰力，但根據立法院預算中心報告指出，退伍8年內、可受召訓的軍事訓練役後備軍人曾受召比例低於3成。

嚴德發今在立法院受訪表示，後備戰力與常備戰力息息相關，現在常備部隊以志願役為主；而後備編管的結構有三層，包括志願役、一年期義務役，以及4個月的軍事訓練役，現行編管人數以一年期義務役最多。

嚴德發說，就作戰需求而言，當然是希望戰力越強的，能夠教召回來，參加常備部隊。目前關於後備戰力的改革仍在規畫，包括教召次數、天數、後備的裝備及訓練等，都在檢討，已接近完成階段，未來會對外公布。

嚴德發表示，目前因義務役的人還多，但已開始逐年下降，目前一年期的義務役已從69萬人降到47萬人，而軍事訓練役則逐年提升，未來這個比例會逐年調整。

至於是否全面調回徵兵制，以及女性當兵，嚴德發說，知道外界有這些聲音，這個會再評估。