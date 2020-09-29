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談台北市長潛在對手陳時中 蔣萬安：非常能溝通的部長

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安與位福部長陳時中被點名是2022藍綠兩大陣營可能的台北市長人選，昨天兩人還在立院衛環委員會交鋒。蔣上午談到對陳想法表示，陳是非常能溝通的部長，在一些法案的審查或議題上，其實都跟衛福部配合的很好。圖／翻攝pop radio網站
國民黨立委蔣萬安與位福部長陳時中被點名是2022藍綠兩大陣營可能的台北市長人選，昨天兩人還在立院衛環委員會交鋒。蔣上午談到對陳想法表示，陳是非常能溝通的部長，在一些法案的審查或議題上，其實都跟衛福部配合的很好。圖／翻攝pop radio網站

國民黨立委蔣萬安與位福部長陳時中被點名是2022藍綠兩大陣營可能的台北市長人選，昨天兩人還在立院衛環委員會交鋒。蔣上午談到對陳想法表示，陳是非常能溝通的部長，在一些法案的審查或議題上，其實都跟衛福部配合的很好。

蔣萬安說，他與陳時中從上一屆立院就都在立院衛環委員會，包含身心障礙者權益保護法修法或相關食安議題，兩人都配合得很好，辦公室跟衛福部幾個局處也都有合作，大家也都很能溝通，不會覺得陳時中是「對手」的感覺。

談到是否參選台北市長，蔣萬安則重申，兩年後會發生什麼事情，真的還有很長一段時間，眼前該把事情做好，就應該把自己角色扮演好；不管在那個崗位上就是全力以赴，把事情做好。

蔣萬安表示，對他來講，在立法院我身為民意代表，就是監督行政部門，行政部門就有責任要把政策說明清楚，這個就是立法院生態與運作方式，特別他又是在野黨，在野黨強力監督行政部門天經地義，這是尊重民意的作法。

至於自己參選台北市長與否引發關注，蔣萬安說，若因他而可以讓一些議題得到各界關注，像是蔡政府開放含瘦肉精美豬這個議題，也是好事一樁；接下來食安、勞保年金改革與健保費率調漲，若有更多關注，也能讓大家了解議題的重要性。

蔣萬安舉例，上次一例一休修法即使很多基層勞工反彈很大，但原本各界沒有這麼關心，後來那一次他站了2個多小時杯葛議事，各界就開始知道立法院在討論一例一休修法。

蔣萬安 立法院 北市

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