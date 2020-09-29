藍營推台美復交公決案 蘇貞昌：台美在國民黨執政斷交

外交部長吳釗燮日前對外表示，我國現階段未尋求與美國建交，但國民黨立院黨團擬提出公決案，要求蔡政府盡快促成台美復交。行政院長蘇貞昌今則表示，台美斷交就是在國民黨執政時發生的，這幾年在蔡總統領導下，有效的改善台美之間的關係，而一步一步有效和美國加強關係，是要奮鬥的目標。

蘇貞昌今赴立法院報告「110年度施政計畫及中央政府總預算案編製經過」，並備質詢，會前接受時事問答。

對於藍營預計有新動作，推出台美復交公決案。蘇貞昌表示，美國是我國最重要的朋友，也就是自國民黨執政的時後台美斷交的」，但這幾年在蔡總統領導下，有效的改善台美之間的關係。

蘇貞昌說，台美之間近幾年來互動，一直升溫，同時也看到美國國會通過非常多的友台法案，並且無論在國際發聲、軍售等方面，都看到美國方面對台灣助力很多，「我們要一步一步有效和美國加強關係，是要奮鬥的目標」。

另外，手握許多政府標案的大同公司，經營權之爭風波已久，近日董事改選有望落幕。蘇貞昌則表示，任何中資假借任何手法，想要占用台灣資源，或是侵入個個企業公司等，政府絕對會全力防範，對於相關公司經營也會掌握了解。