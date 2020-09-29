挨批有50億的政院小金庫 蘇貞昌：非私房錢、亂發紅包

國民黨立委賴士葆日前質疑衛福部匡列52.8億元預算，項目內容模糊，疑為政院小金庫，民進黨立委劉建國也認為這筆預算與購買預算的項目用途相同。行政院長蘇貞昌今則解釋，任何預算編列都留有預備金，藉以應付編列預算時，難以預見的狀況，這是正常現象，而非院長私房錢、可以拿去到處亂發紅包。

政院小金庫風波延燒。衛福部次長薛瑞元昨解釋，這52.8億元有兩點功能，一是因應疫情變化，各防治預算不足時，會拿來用；二是針對新冠肺炎的疫苗、藥品研發，有不確定性，例如突然有新藥出現，可能要動用這筆預算購買。不過藍綠都有立委不買單。

蘇貞昌今赴立法院報告「110年度施政計畫及中央政府總預算案編製經過」，並備質詢，會前接受時事問答時解釋，任何預算編列都留有預備金，應付編列預算時難以預見的狀況，這是正常現象，而非院長私房錢、可以拿去到處亂發紅包，尤其這次疫情還在變化中，疫苗也還沒生產出來。

蘇貞昌說，政府已經非常嚴謹地進行防疫、振興、紓困，另外也要依預算法規定，保留適當額度，作為應變應付新狀況的預算數，這都是正常且必要，也要通過立法院審議才能通過。

另外，放寬美豬美牛進口政策宣布後，美麗島民調昨發布9月國政民調，蔡英文總統與蘇貞昌民調都雙雙下滑。蘇貞昌表示，政府立場一貫就是保護人民健康第一，且用科學證據、國際標準，不會台灣另訂標準，或是我國台灣豬拔針可以外銷，卻禁止外國豬進口。

蘇貞昌說，我國本來就有農產履歷標示，外國產品也有相關明白標示，消費者也來越強、越進步，懂得消費抉擇，這是進步國家、成熟的社會，政府也一定嚴格把關，而有關豬農與產也需要政府助力部分，政府也會像防範非洲豬瘟、口蹄疫拔針一樣持續保護豬農。