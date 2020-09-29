黃子哲批綠營張冠李戴 「該順時中吃豬睪丸補腦」

針對藝人歐陽娜娜受邀跑中共國慶唱「我的祖國」，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，此舉雖然讓多數國人感到厭惡，但更令人噁心的是，民進黨政客近來一連串的張冠李戴，惡意造謠，甚至是胡亂抹黑或抹紅的惡行惡狀，幾乎快到喪心病狂的地步了。

黃子哲舉例，民進黨立委林楚茵在批評歐陽娜娜時，刻意點名歐陽娜娜的的父親歐陽龍是國民黨現任的發言人。但事實上，歐陽龍早就沒有擔任黨職，google查一下也知道。不過林委員可能忙於在愛奇藝上追劇很累很辛苦，偶爾恍神一下，也是能理解的。

黃子哲說，被外界多次指控愛洩密民進黨立委王定宇，日前指控前總統馬英九曾推薦民眾「吃美豬」，並酸馬英九就是在美國留學時，每周都吃含有瘦肉精的美國豬腳。不過，王定宇很快的就被狠狠打臉，因為馬英九在美留學時，根本還沒有瘦肉精這東西，吃豬腳的影片其實是在幫民進黨執政的屏東縣推廣美食。

黃子哲進一步表示，中國人大強行通過「港版國安法」時，行政院長蘇貞昌竟無俚頭的批國民黨一直在配合中共的一國兩制。事實上，國民黨從未支持過一國兩制，對港版國安法也在第一時間表達遺憾，還具體提出港澳關係條例的修正來撐香港。蘇貞昌近來口不擇言又頻頻亂放假消息，老番顛的症頭相當明顯。

而上個月，國民黨指出美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）在會見總統蔡英文致詞時，誤將President Tsai(蔡)說成President Xi（習）。黃子哲說，結果民進黨發言人顏若芳竟回批是藍營自行超譯，還酸翻成習總統是習以為常。詎料，阿札爾自承確實是口誤，除讓顏若芳顏面無光外，也害到一批幫忙硬拗是Presidency的綠營人士通通變成是豬頭。

黃子哲笑說，豬睪丸是好東西，民進黨人士都應該好好順時中，聽陳時中部長的話，多吃點豬睪丸補補腦，才會變聰明，避免鬼話連篇。