蔣萬安質詢陳時中 徐志榮稱2位準市長

「衛福部未進行萊劑致癌風險評估，就貿然開放美豬，且豬肝殘留量也未調降，根本是罔顧國人健康！」國民黨立委蔣萬安28日質詢衛福部長陳時中，痛批衛福部調降萊劑門檻違反專家建議，陳時中回應說，攝取量要看整體而非個別。之後，國民黨立委徐志榮一句「謝謝兩位準市長」，頓時笑翻全場。

若無疑慮為何禁用

「若開放含萊劑豬肉沒有任何疑慮，為什麼各機關還要禁用？」蔣萬安質疑，民進黨一直宣稱自2012年訂定萊克多巴胺的國際標準後，便支持國際標準；蔣秀出2016年7月農委會提交的報告表示，當時報告中說明全球共194國，仍有164國禁用萊克多巴胺，當時民進黨也是執政黨，卻反對含萊劑豬肉進口，「顯然不是」自萊劑標準訂定後才支持開放政策。

「如果真如衛福部說的萊克多巴胺對人體食用沒有任何安全疑慮，」蔣萬安問號4連發：「『為什麼』第一時間要求學校營養午餐禁用？『為什麼』禁止國軍團膳使用？『為什麼』現在連國訓中心的運動選手也都禁止瘦肉精豬肉？『為什麼』？」政府應將最新的數據拿出來，而非在國人仍有極大疑慮下貿然開放。

蔣萬安要求陳時中公布該場專家會議紀錄，以接受外界公評，另也要比照基改食品，在外包裝就標示豬肉含有萊劑供民眾選擇；陳時中未回答4個「為什麼」，只表示標示部分要考慮可行性與有效性，會鼓勵業者標示，至於公布專家會議紀錄可考慮，但要先將專家名字打上馬賽克才能提供。

調降量違背專家建議

蔣萬安在衛環委員會首日針對陳時中質疑，衛福部委託成大進行的萊劑風險評估研究報告，雖是根據CODEX（國際食品法典委員會）所訂出的各部位安全攝食量，但其實有效樣本僅5人且缺乏老弱婦孺，因此備受歐盟質疑外；陳時中仍表示，「相信CODEX所提出的報告。」

蔣萬安砲轟，衛福部曾於4日召開專家會議，當時就建議孕婦應減少豬內臟的攝食量，但最後卻僅將豬腎萊劑殘留量從0.09ppm降至0.04，豬肝則未變，根本是違背專家建議；對此，陳時中解釋，未調降豬肝萊劑殘留量是因已調降豬腎攝取量，經計算後發現可將ADI從89降至60，強調「攝取量要看整體，而不是個別，這樣會比較清楚。」

蔣萬安質詢結束後，代理召委徐志榮打趣說，「謝謝兩位準（台北）市長」，引起全場大笑，緩解了質詢會場的火爆氣氛。

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