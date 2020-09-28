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台日漁業會議因疫情無法開？陳以信：外交部不應有藉口

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
我國蘇澳籍漁船新凌波236號，昨天下午在釣魚台海域與日本公務船撞擊，國民黨立委陳以信呼籲速開台日漁業會談。圖/陳以信臉書網頁
我國蘇澳籍漁船新凌波236號，昨天下午在釣魚台海域與日本公務船撞擊，國民黨立委陳以信呼籲速開台日漁業會談。圖/陳以信臉書網頁

我國蘇澳籍漁船新凌波236號，昨天下午在釣魚台海域與日本公務船撞擊，國民黨立委陳以信呼籲速開台日漁業會談，但他引述外交部回應，指日方希望面對面召開會議，但因疫情管制無法召開。立委呼籲，美日近期訪團來台都有「外交泡泡」，外交部不該有藉口。

陳以信在臉書貼文表示，我國蘇澳籍漁船新凌波236號，昨天下午在釣魚台海域與日本公務船撞擊，漁船一度失去聯繫，船上七人狀況不明，所幸後來人船平安，今早在海巡署基隆艦護衛下返台。

他説，這已是今年第六度發生台日漁業糾紛，他上午在立法院外委會，要求外交部和日方嚴正交涉，由於今年台日漁業委員會因疫情停開，他要求外交部應向日方要求復開，好好把事情當面談清楚。

但陳以信說，沒想到外交部官員當場表示，因為日方希望面對面召開會議，怕有資安問題而不願開線上會議。

陳以信質疑，這根本就是藉口！美國兩團來台有外交泡泡，日本團來兩次也有外交泡泡，捷克團92人更是外交大泡泡，現在日本人要來談正事為什麼不可以有外交泡泡？外交部不該有藉口，「到底外交部長吳釗燮有沒有把漁民的大事放在心裡呢？」

外交部 陳以信 日本

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