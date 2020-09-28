快訊

歐陽娜娜登央視唱「我的祖國」挨批 IG發文認「操碎了心」

離譜！男童不聽話 公托老師竟扳頭、放烏龜全身爬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院職員助非法雇用大陸人民 立院：停職追究行政責任

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導

台南地檢偵辦奕智博數位科技娛樂公司跨國網路賭博集團洗錢案，發現其間立法院職員透過職務向移民署施壓。

立法院今天傍晚發出新聞稿表示，林姓職員於7月31日因案經台南地方法院裁定羈押，立院依公務員懲戒法第4條第1款規定，自羈押之日起予以停職。

立法院表示，有關行政責任部分，將依規定召開考績委員會處理；刑事責任部分，尊重司法機關調查處理結果。

台南地檢署日前偵辦奕智博線上娛樂公司，發現該公司以進行商務履約名義，不實申請文件申請入境許可，5年間陸續使1094人次大陸地區人民非法進入台灣地區，並可向運營商收取代辦費用，總計獲利共5052萬多元。其間透過林姓職員在立法院工作身分，向移民署及後續進行審查政府機關部門承辦公務員施壓，核發入出境許可證。指揮台南市調處擴大追查。依行使偽造特種文書、行使業務上登載不實文書及台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪嫌，將相關人等提起公訴。

移民署 立法院 公務員

延伸閱讀

向立院請假惹議 陳吉仲：南下討論紅豆香蕉產銷

港澳居民下月10日起 可在大陸申請「回鄉證」

科技集團洗錢引進上千大陸人非法工作 立院職員也涉案

偽用商務名義申請來台 博奕公司機房非法雇用大陸人民

相關新聞

運動紓困15億元跑不見？官員答不出來 綠委：亂七八糟

教育部於紓困預算2.0中編列受影響的運動產業補助19.5億元，只執行約4億元，卻在紓困預算3.0中，再編列4.9億元。民...

台日漁業會議因疫情無法開？陳以信：外交部不應有藉口

我國蘇澳籍漁船新凌波236號，昨天下午在釣魚台海域與日本公務船撞擊，國民黨立委陳以信呼籲速開台日漁業會談，但他引述外交部...

立院職員助非法雇用大陸人民 立院：停職追究行政責任

台南地檢偵辦奕智博數位科技娛樂公司跨國網路賭博集團洗錢案，發現其間立法院職員透過職務向移民署施壓。

立委質詢問台北市長人選 陳時中：蔣萬安很優秀

立法院衛環委員會今天選舉味濃厚，立委質詢時建議衛福部長陳時中，若要選台北市長，最好先辭官明志，並追問國民黨立委蔣萬安若選...

委屈了？國民黨立委猛批 陳吉仲臨時北上到立法院開會

立院財政委員會聯席會議今審查紓困振興特別預算第2次追加預算案，然而多位部會首長請假未到，國民黨立委批評，農委會編列191...

陳冲：遊說法立法時有未周詳考慮各點 宜迅速修正

台北地檢署針對SOGO百貨經營權，認為立委集體收賄推動公司法修法及辦公聽會，依貪汚罪起訴。行政院前院長陳冲主持的新世代金...

以不適標題形容金鐘獎原民族服 文化部：盼媒體尊重多元文化

電視金鐘獎周六頒獎，兒童少年節目主持人獎得主Pangoyod（鍾家駿）、Buya（陳宇）穿族服上台領獎，被部份媒體以「全...

民團主張以台灣名義入聯 涂醒哲：盼凝聚台灣人共同意志

推動台灣加入聯合國，前嘉義市長、台灣聯合國協進會理事長涂醒哲今天表示，台灣是台灣人的台灣，盼凝聚國人共同意志，以台灣名義...

【政治人物向前衝／上】神明欽點要匾額 指引蔣萬安台北市長之路？

國民黨立委蔣萬安尚未正式宣布投入未來2022年的台北市長選戰，但是蔣萬安的未來，似有神諭。蔣萬安選區有一個敬拜玄天上帝的皇凰宮，皇凰宮裡的師姐找上里長，拜託與蔣萬安聯繫，需要蔣萬安致贈匾額，里長好奇為何不是總統、院長、市長，而是立委，師姐告訴里長說，「你不懂啦，這是神明指示。」

最新民調：開放美豬影響 蔡英文聲望重挫11個百分點

政府宣布將放寬含瘦肉精美國豬肉和30個月齡以上美國牛肉進口，引發社會正反意見激辯。台灣民意基金會今天公布最新民調，民調顯...

U值媒／馬英九想選國民黨主席？別再九二共識了！

國民黨看起來又將興起黨內爭奪黨主席的戲碼，而國民黨從政黨角度看自己，一直跳脫不出兩岸的枷鎖。兩岸的框架與恩怨情仇，對民進黨是較有利的，國民黨解不開這把鎖，拼命的換九二共識的鑰匙並不是辦法良方，建議還是回到和平論的主張，這是普世價值，兩岸之間的現況在和平價值的框架下，是可以包容進去的，最怕的是以兩岸和平為主要政治目標所產生的兩岸關係論述，這是有目的性的和平主張，也是軍事國防對決下的妥協方案，與普世價值的和平論，是有本質上的差異。

達悟族人穿族服領金鐘獎被虧 蘇揆：不正當、不禮貌、不應該

部分媒體對第55屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎得主Pangoyod（鍾家駿）穿著達悟族服出席，以「屁股蛋整顆露出」、「全場...

熱門新聞

不滿被矮化 陳其邁串連六都市長發聲明籲改正國籍名

遠見大調查／縣市總體競爭力：新竹市奪冠成黑馬、北市首度落居第二

全球市長聯盟矮化台灣 吳釗燮：已更正 我們爭取成功了

51％盼「台灣前途」維持現狀 西進意願溜滑梯

最新民調：若中共犯台 六成台灣人認為美軍會協防台灣

簽了約還不知COVAX候選疫苗是哪些？陳時中口誤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。