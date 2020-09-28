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立院職員助非法雇用大陸人民 立院：停職追究行政責任
台南地檢偵辦奕智博數位科技娛樂公司跨國網路賭博集團洗錢案，發現其間立法院職員透過職務向移民署施壓。
立法院今天傍晚發出新聞稿表示，林姓職員於7月31日因案經台南地方法院裁定羈押，立院依公務員懲戒法第4條第1款規定，自羈押之日起予以停職。
立法院表示，有關行政責任部分，將依規定召開考績委員會處理；刑事責任部分，尊重司法機關調查處理結果。
台南地檢署日前偵辦奕智博線上娛樂公司，發現該公司以進行商務履約名義，不實申請文件申請入境許可，5年間陸續使1094人次大陸地區人民非法進入台灣地區，並可向運營商收取代辦費用，總計獲利共5052萬多元。其間透過林姓職員在立法院工作身分，向移民署及後續進行審查政府機關部門承辦公務員施壓，核發入出境許可證。指揮台南市調處擴大追查。依行使偽造特種文書、行使業務上登載不實文書及台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪嫌，將相關人等提起公訴。
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