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陳其邁重申 高雄就是高雄 跟「中國」一點關係都沒有

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
陳其邁表示，高雄就是高雄，跟「中國」一點關係都沒有。記者王昭月／攝影
陳其邁表示，高雄就是高雄，跟「中國」一點關係都沒有。記者王昭月／攝影

國際氣候組織「全球市長聯盟」於「地方政府永續發展理事會」網頁，將台北市等六都國籍標示為「China」（中國），六都首長昨串連發表聲明表達抗議。高雄市陳其邁今午表示，作為高雄市長，他沒有辦法接受「高雄是中國的高雄」，他重申，高雄就是高雄，跟「中國」一點關係都沒有。

儘管「全球氣候與能源市長聯盟」在台北時間今天上午已宣稱將台灣加入聯盟的六都會自「中國」項下移除，並更正為六個直轄市原本遞交時的會籍名稱，但至下午2點左右，仍發現新北市、台中市與高雄市長名字尚未更正。

陳其邁今午再被問到此事時表示，前天已去函要求儘速更改，昨並打電話給新北侯市長、台中市長盧秀燕及台北市副市長黃珊珊，請她轉知柯市長，大家第一時間都立場一致，也讓市長聯盟能夠很快地回應，「我們六都市長態度嚴正，對外捍衛主權跟國家的尊嚴，這個是一個好的合作方式」。

媒體詢問，市長名字未被改回，是否會覺得對方刻意矮化？陳其邁說，不只作為台灣人沒有辦法接受，作為高雄市長更沒有辦法接受說高雄是中國的高雄，「高雄就是高雄，當然跟中國一點關係都沒有」。所以能夠改回來原來註冊的名字，這是理所當然，應該要做的事情。捍衛國家的尊嚴、城市的尊嚴，這是市長應該要做的事情。他很高興說，不分藍、綠，大家都立場一致。

高雄市新聞局稍後表示，相關名稱已經更正。

高雄市 陳其邁

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