委屈了？國民黨立委猛批 陳吉仲臨時北上到立法院開會

立院財政委員會聯席會議今審查紓困振興特別預算第2次追加預算案，然而多位部會首長請假未到，國民黨立委批評，農委會編列191.16億元，主委陳吉仲卻以南下處理產業問題，兩天開會都請假，堅持要陳到場才開會。陳吉仲最終在2點半前趕回立法院開會。

陳吉仲受訪時表示，他上周有跟聯席委員會的主席請假，今天是在屏東、高雄等地，邀集所有紅豆產區的10、20個農會總幹事，還有合作社長，總共40、50人來開會。他指出，現在是紅豆即將要播種的季節，農委會每一年的政策措施都要跟他們再一次討論。

他表示，除了這個議題之外，今天還要處理香蕉的產銷調解議題，不過因為被要求北上回來參加下午的會議，香蕉議題就請農糧署長做處理。

至於針對美豬議題，陳吉仲表示，協助豬農的百億基金是跟各縣市，以及所有的養豬協會共同討論過，並在過去一段時間辦了30幾場座談會，超過2500多名的養豬農民參加，這都是大家有共識的。

他也再一次強調，國內的養豬是不使用萊克多巴胺，因為要提供給全國所有的消費者另外一個選擇，而所有的養豬業者都認為農委會最重要的工作就是把價格維持在一個合理的水準，同時要清楚標示，應能克服相關的問題。

陳吉仲抵達後，財委會召委吳秉睿發言，表明陳吉仲有完成請假程序，只是國民黨立委今上午表示，假如陳吉仲不到場，不會保證會議順利進行，是委屈陳吉仲了。