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市長聯盟未改3市長名 新北巿府：持續溝通
「全球氣候與能源市長聯盟」網站將新北市等六都標註錯誤名稱成「CHINA」後，經過六都與外交部等單位爭取，已改回「CHINESE TAIPEI」，不過包含新北、台中、高雄3縣市首長名字仍未改變，新北環保局指出，已再度反應並持續追蹤要求該聯盟更新。
新北環保局指出，今年9月15日已發信向聯盟秘書處表達嚴正抗議並要求更正，目前已成功更名，但是網站記載新北市長姓名、溫室氣體排放量以及人口數仍為舊資料，會持續反應。
環保局也說，新北在市長聯盟1000多個城市中被選為10個最優質的城市之一，2019年發表並簽署「東亞地方政府應對氣候變遷」宣言，新北也根據聯合國永續發展目標，率全國之先發表自願檢視報告。
環保局表示，「專業優先、平等互惠」是新北參與國際組織的原則，氣候問題不應受到政治干擾，城市交流也絕不接受任何矮化，台灣各縣市對全球氣候變遷及能源問題貢獻良多，分享減碳及能源轉型不遺餘力，呼籲國際上正視台灣的能量與經驗。
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