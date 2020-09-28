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又出包？中央被爆提供無鋼印口罩給北市教育局

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
有台北市學校老師爆料，台北市有學校24日領到教育局一批口罩，完全沒鋼印，老師們都很擔心，是否為不合格口罩？圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供
有台北市學校老師爆料，台北市有學校24日領到教育局一批口罩，完全沒鋼印，老師們都很擔心，是否為不合格口罩？圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

中央流行疫情指揮中心宣布，24日起，民眾購入的口罩，會印有MD和Made In Taiwan雙鋼印。不過有台北市學校老師爆料，台北市有學校24日領到教育局一批口罩，完全沒鋼印，老師們都很擔心，是否為不合格口罩？

王鴻薇指出，收到口罩的學校護理師，因擔心口罩來源不明，特地打電話至教育局了解狀況，教育局回覆，這些口罩通通都是中央衛福部提供；中央則回覆「沒有問題、一切合格」。王質疑，由於該出廠的南六企業，還有在大陸設廠，民眾會如此擔心，不是沒有道理。

王鴻薇說，已經有許多民眾留言，向該公司抗議口罩無鋼印，結果拿來發給學校？是不是因之後都只能用有鋼印的，才用派發的方式，把這些沒有保證MIT的口罩清庫存給學校人員？議員要求，衛福部應該要說清楚？

王鴻薇也質疑，口罩鋼印做法，本身就是治標不治本，中央本應從口罩生產上游做好溯源把關，而不是讓下游廠商自己打鋼印證明，這一路從加利科技、豪品公司，都在在顯示中央管控令人無法信任，國家信用蕩然無存，真的不要怪民眾拿到無鋼口罩不敢用或不願意用。

王鴻薇說，中央派發給學校的口罩，是清庫存？還是來源有問題？衛福部應具體說明口罩來源，才能讓民眾可以安心，否則這樣暗渡陳倉，口罩國家隊的名聲只會更壞。

口罩 王鴻薇 教育局

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