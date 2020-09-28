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台灣六都變中國 全球市長聯盟回信北巿：技術故障
國際氣候組織「全球市長聯盟」（GCoM）日前於官方網頁，將台北市等我六都城市會員，參與國籍名稱矮化為中國，台北市環保局昨天表達強烈抗議，並聯繫該組織要求將參與名稱恢復為中華台北，六都市長也發表聯合聲明抗議，經各方努力，今天凌晨網站上已將名稱改回。
環保局表示，全球市長聯盟於今天凌晨已回信告知名稱已改正，同時也解釋名稱之所以出錯，是因為近期資料庫更新時出現技術故障所致，目前已修正，類似錯誤未來將不會再發生。
環保局表示，對於全球市長聯盟發現錯誤後立即改正，北市環保局表示欣慰與感謝。同時也感謝外交部、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市共同積極爭取恢復名稱，讓全球市長聯盟在短時間內修正錯誤。
環保局強調，城市是站在對抗氣候變遷的第一線，透過各國際城市的共同努力，減少溫室氣體排放與氣候調適，結合全球夥伴關係，有助全球永續發展，臺北市秉持初衷，將持續與全球市長聯盟及國際各城市交流經驗，為全球永續發展盡心努力。
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