全球市長聯盟六都改回中華台北 3市長名仍未改回來

國際氣候組織「全球市長聯盟」於「地方政府永續發展理事會」(ICLEI)網頁,將台北市等六都國籍標示為「China」(中國),六縣市首長昨串連發表聲明後,外交部長吳釗燮今指出會籍名稱已經更改回來。

新北市長侯友宜今透過發言人蔣志薇表示,新北市在9月15號就已經去函要求更正,感謝外交部及其他直轄市政府與新北市一同發聲,讓ICLEI等國際組織能正視台灣,感謝「市長聯盟」聽見台灣的聲音,尊重六都城市的會籍名稱,予以正名。

「全球氣候與能源市長聯盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)於台北時間今(28)日上午將台灣加入聯盟的六都會自「中國」項下移除,並更正為六個直轄市原本遞交時的會籍名稱。

不過實際查詢後,新北市的國家已改為「CHINESE TAIPEI」,但是市長名字還是「LILUAN CHU(朱立倫)」,且人口數也還是390萬人,不論是市長名字或是人口數等項目,仍與事實不符合;另外高雄、台中市長名字同樣未更正。