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全球市長聯盟六都改回中華台北 3市長名仍未改回來

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市的國家已改為「CHINESE TAIPEI」，但是市長名字還是「LILUAN CHU（朱立倫）」，且人口數也還是390萬人，不論是市長名字或是人口數等項目，仍與事實不符合。圖／取自全球市長聯盟官網
新北市的國家已改為「CHINESE TAIPEI」，但是市長名字還是「LILUAN CHU（朱立倫）」，且人口數也還是390萬人，不論是市長名字或是人口數等項目，仍與事實不符合。圖／取自全球市長聯盟官網

國際氣候組織「全球市長聯盟」於「地方政府永續發展理事會」（ＩＣＬＥＩ）網頁，將台北市等六都國籍標示為「China」（中國），六縣市首長昨串連發表聲明後，外交部長吳釗燮今指出會籍名稱已經更改回來。

新北市長侯友宜今透過發言人蔣志薇表示，新北市在9月15號就已經去函要求更正，感謝外交部及其他直轄市政府與新北市一同發聲，讓ICLEI等國際組織能正視台灣，感謝「市長聯盟」聽見台灣的聲音，尊重六都城市的會籍名稱，予以正名。

「全球氣候與能源市長聯盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)於台北時間今（28）日上午將台灣加入聯盟的六都會自「中國」項下移除，並更正為六個直轄市原本遞交時的會籍名稱。

不過實際查詢後，新北市的國家已改為「CHINESE TAIPEI」，但是市長名字還是「LILUAN CHU（朱立倫）」，且人口數也還是390萬人，不論是市長名字或是人口數等項目，仍與事實不符合；另外高雄、台中市長名字同樣未更正。

外交部 侯友宜

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