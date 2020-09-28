最新民調：開放美豬影響 蔡英文聲望重挫11個百分點

政府宣布將放寬含瘦肉精美國豬肉和30個月齡以上美國牛肉進口，引發社會正反意見激辯。台灣民意基金會今天公布最新民調，民調顯示，和8月相比，蔡英文總統的聲望重挫將近11個百分點。

民調顯示，關於蔡英文總統聲望，在20歲以上的台灣人當中，有五成五的人基本上贊同蔡總統處理國家大事的方式，三成二不贊同。贊同比不贊同的人多23個百分點。但和上個月相比，贊同蔡總統處理國家大事的人驟降10.7個百分點，不贊同的人遽升10.2個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這一來一往，使得蔡總統整體聲望被嚴重壓縮，這是總統聲望不尋常的重挫。

民調也顯示，關於行政院長蘇貞昌的施政表現，在20歲以上台灣成年人中，有五成七的人基本上滿意蘇貞昌上任一年又八個月的整體施政表現，三成三不滿意，滿意的人比不滿意的人多24 個百分點。這意味著，蘇貞昌正受到絕大多數台灣人民的讚賞，此刻也是他從政以來最受注目和肯定的時刻。

關於台灣人對開放含瘦肉精美豬進口政策的反應，最新民意顯示，在20歲以上台灣成年人中，有約三成二基本上贊成蔡政府開放含瘦肉精美豬進口政策，但有約六成不贊成，不贊成的人比贊成的人多28個百分點。

關於台灣人對開放日本核災區食品進口的意見傾向，最新民意顯示，在20歲以上台灣成年人中，有約二成八基本上贊成如果蔡政府決定開放日本核災區食品進口，約六成六不支持。游盈隆說，這意味著，如果在最近的將來，或不久的將來，當蔡政府因故決定開放日本核災區食品進口時，將面臨相當強大的反對聲浪，而這反對聲浪甚至明顯超過反對開放含瘦肉精美豬進口的聲浪。簡單地說，這很可能是一顆超級未爆彈。

關於台灣人對蔡政府維護國人食品安全能力的信心問題，最新民意顯示，在20歲以上台灣成年人中，有四成五基本上對蔡政府維護國人食品安全的能力有信心，約五成沒信心。游盈隆認為，沒信心的人略多於有信心的人。這意味著，多數台灣人對政府開放爭議性高的外國食品進口基本上戒慎恐懼。

本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行，調查期間為今年9月21日至9月22日，調查對象為全國20歲以上成年人，抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，並以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣，有效樣本為1076人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點，資料依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。