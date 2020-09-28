達悟族人穿族服領金鐘獎被虧 蘇揆：不正當、不禮貌、不應該

國民黨看起來又將興起黨內爭奪黨主席的戲碼，而國民黨從政黨角度看自己，一直跳脫不出兩岸的枷鎖。兩岸的框架與恩怨情仇，對民進黨是較有利的，國民黨解不開這把鎖，拼命的換九二共識的鑰匙並不是辦法良方，建議還是回到和平論的主張，這是普世價值，兩岸之間的現況在和平價值的框架下，是可以包容進去的，最怕的是以兩岸和平為主要政治目標所產生的兩岸關係論述，這是有目的性的和平主張，也是軍事國防對決下的妥協方案，與普世價值的和平論，是有本質上的差異。

2020-09-28 11:22