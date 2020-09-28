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達悟族人穿族服領金鐘獎被虧 蘇揆：不正當、不禮貌、不應該
部分媒體對第55屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎得主Pangoyod（鍾家駿）穿著達悟族服出席，以「屁股蛋整顆露出」、「全場最露」等標題報導，引發外界熱議。行政院長蘇貞昌今天表示，把少數族群的傳統服飾視為奇裝異服，是「不正當、不禮貌、不應該」，呼籲民眾尊重差異，包容多元。
金鐘獎兒童少年節目主持人獎得主Pangoyod（鍾家駿）、Buya（陳宇）穿原住民傳統服裝上台領獎，部份媒體以聳動字眼，如「屁股蛋整顆露出」、「全場最露」、「僅丁字褲光屁股」、「全場最辣」等不雅字眼下標，引發外界討論。
蘇貞昌今天出席師鐸獎表揚大會，公開表示，台灣具有多元文化，對於少數族群願意穿著自己族群的服飾參加國家盛典，應給予肯定，而非揶揄他人的奇裝異服、鄙視他人的文化。
蘇貞昌也說，部分媒體以不雅字眼報導達悟族人的穿著，是「不正當、不禮貌、不應該」，呼籲民眾尊重少數族群，擁抱多元文化。
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