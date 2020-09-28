任內目標台美復交？吳釗燮：外交現實下深化台美關係

外交部長吳釗燮日前接受外媒專訪時提到，台灣目前不尋求與美國建立全面性的外交關係，引發在野黨質疑。吳釗燮今早在立法院受訪表示，現階段外交部努力的方向就是希望讓台美關係更好，不管在外交、經濟、安全層面都是努力方向，有人有不同意見，他尊重。

吳釗燮表示，過去這段時間，大家都看到台灣與美國關係進展相當快速，這些都是在外交部所有同仁和國人努力下，一步一腳印才有今天的成果，政府會在既有成果下，不管在外交還是安全、經濟、貿易層面都會加緊腳步，讓台美關係能更好。

台美關係提升，是否有進一步復交可能，成為國民黨立委今日質詢關注焦點。國民黨立委江啟臣質詢時表示，作為外交部長應該清楚告訴國人，心裡是否把中華民國和美國復交當成施政重要目標。

吳釗燮表示，作為部長所說的話，都要向人民負責，他在外交現實下能做的，就是盡量加強和美國的經貿等各方面關係。過去台灣和美國關係愈來愈好，包括高層官員來台等，大家都能感受到。

民進黨立委羅致政質詢時笑稱，今天一整天反對黨會叫部長明天就加入聯合國、後天跟美國建交、下禮拜總統出席亞太經合會（APEC）領袖會議，吳釗燮也接著酸「搞不好還跟中國宣戰」。