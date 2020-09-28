台北孔廟釋奠典禮觀禮冷清 柯文哲、徐國勇互動少

今天是孔子誕辰紀念日，台北孔廟今天舉行釋奠典禮，由台北市長柯文哲擔任正獻官，內政部長徐國勇代表總統蔡英文出席台北孔廟祭孔大典。祭孔釋奠典禮結束後，柯文哲與徐國勇於大合照時，兩人一開始有少許互動，但互動不多。

由於台北孔廟的釋奠典禮，是目前保留最完整的三獻古禮國家祭典，遵循37項儀程，從上午6點開始祭孔大典，儀式隆重莊嚴，不過典禮結束後，卻因天公不作美，雨勢變大，明倫、重慶國中、大龍國小等禮生、樂生及佾生冒雨等合照，有的學生幾乎淋成落湯雞，不過還好工作人員緊急發雨衣。

另外，今年台北孔廟祭孔，也因新冠肺炎疫情影響，往年相當多日、韓等觀光客會前來觀禮，今年沒有國際觀光客，民政局則透過官網線上直播，讓國際觀光客也可以同步參與台北孔廟祭孔的盛大儀式。

柯文哲致詞表示，他感謝大家今天參與祭孔，共同守護儒家思想與文化。柯說，台北孔廟作為祭孔的示範地點已五十年，這也是文化傳承，台北孔廟今年也舉辦祭孔禮樂回顧展，讓大家體驗孔子儒家思想的魅力。

柯文哲提到，今天教師節，他父親是小學老師，所以他對老師非常有感情，感謝台北市老師的付出，讓台北市的教育備受國際關注。包括過去兩年英國經濟學人雜誌，將台北市教育項目評比滿分；台北市也連兩年拿到亞太教育類大獎，未來他會繼續努力，提升台北市的教育品質。

柯文哲上午八點典禮儀式結束後，也於孔廟發送智慧糕與紀念品。今年受疫情影響，採申請觀禮證民眾可領取紀念品，一共發送350份。限量紀念品為印有「學而時習之」的刺繡小書包，鼓勵民眾學習儒家溫故知新、樂於學的精神。

民政局表示，今年為至聖先師孔子誕辰2570周年釋奠典禮，柯文哲再度擔任正獻官，孔子第79代嫡孫孔垂長則擔任奉祀官；孔廟捐地者後代辜弘毅則擔任分獻官；台北歐洲學校教務長施南森及總校長大衛蓋利一同擔任祭典嘉賓。