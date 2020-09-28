台海若開戰 吳釗燮：不展現自我防衛決心 沒人會幫我們

中國大陸近期對台軍事挑釁不斷，台海若開戰，美國是否援助的話題再受討論。外交部長吳釗燮今天在立法院外交及國防委員會備詢時表示，台灣必須展現非常堅強的自我防衛決心，一旦台灣受到威脅，外在力量的協助才有可能產生。

吳釗燮今列席立法院外交及國防委員會進行業務報告並備詢。

國民黨立委江啟臣質詢時詢問，地方民眾都很關心，台海是否會有衝突，美國所有官方文件是否提及，台海若發生戰事，美國一定出兵，或在怎樣的條件下會協防台灣？

吳釗燮指出，這問題確實是台灣所有國民必須要了解的，台美最重要關係的基礎就是「台灣關係法」，其中訂定得很清楚，美國會協助台灣的自我防衛，包括台灣所受的威脅程度，提供台灣適當防衛武器，這就是外交部努力的方向。

在美方是否協助台灣這件事上，吳釗燮表示，大家必須要非常清楚，這個話應該要美方來說，「我們不能替美方來說，」但台灣自己的態度要堅定，自助而後人助，「我們要展現非常堅強的自我防衛決心，當台灣一旦受到威脅，外在力量協助台灣才有可能產生。」

吳釗燮在答覆立委林昶佐時提到，2006年他在陸委會時，到美國國會訪問幾位友台議員，對方開宗明義表示，「台灣若不願意展現自我防衛決心，美國不會為你們犧牲，」因此，相信所有國人都應該了解，「沒有展現自我防衛決心，沒有人會幫助我們。」