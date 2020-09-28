英系助操盤選北市長？ 陳時中：和派系往來不多

今舉行立法院本會期第一次衛環委員會，國民黨籍衛環委員會召委蔣萬安本周兩度安排衛福部長陳時中列席並備詢。由於身為衛環委員會召委的國民黨立委蔣萬安及衛福部長陳時中皆被視為角逐2022台北市長的可能人選，因此本次開會備受矚目。對於陳時中備戰台北市長選舉則傳出有民進黨英系幫忙操盤規劃，陳時中回應，「和派系往來不多」。

上半年人氣竄升的陳時中九月甚至登上時尚雜誌《GQ》，脫下防疫背心，穿上時尚大衣、粗框眼鏡，以時尚造型展現，讓人耳目一新；之後更以白色針織外套搭牛仔褲的休閒風格登上小巨蛋，與歌手詹雅雯高歌，選舉意味濃厚。而據傳這些動作背後，都有英系要角如洪耀福、洪耀南、黃承國等人在背後幫忙操盤。

今天立法院備詢陳時中遲至9時10分才到場，會前堵訪被問及是否有英系暗中協助選舉規劃時表示，「和派系往來不多」，並表示大家總是會聊天，但並沒有特別聊選舉的事宜。

而陳時中被要求一周兩天列席備詢，除被認為是台北市長提前過招外，他表示，就只是來政策討論，也尊重立院。一周來兩天是否感到委屈？陳時中則表示，經常來立法院，不覺得委屈。

而對於美豬牛開放政策，藍營也鎖定下一步攻防重點，希望民進黨先為過去在美牛與萊豬的昨非今是向社會回應，陳時中則表示，尊重立法院意見並開誠布公的討論。