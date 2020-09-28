部會首長都沒來！審紓困預算 陳吉仲被要求趕回來開會

立院聯席委員會今審查紓困振興特別預算第2次追加預算案，然而多位部會首長請假未到。國民黨立委批評，農委會編列191.16億元，主委陳吉仲卻以南下處理產業問題，兩天開會都請假，堅持要陳到場才開會。最後，召委吳秉叡與國民黨立委協商，要求陳吉仲在下午2點半以前趕來開會。

立法院今舉行財政、內政、經濟、教育、交通、衛環第一次聯席會議，審查「中央嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」，由民進黨立委吳秉叡擔任召委。然而，不但財政部長蘇建榮遲到，更有多位部會首長請假。

國民黨立委費鴻泰首先程序發言。他質疑，今天中央政府要求編列2100億元追加預算，不知道部會首長請假的理由是什麼？費鴻泰表示，他可以接受內政部長徐國勇代表中央教師節祭孔、教育部長潘文忠參加頒獎、經濟部長王美花則在經濟委員會有會議，但不能接受陳吉仲以南下處理產業議題為由請假，由政務副主委代為出席。

吳秉叡則表示，他作為委員會主席，有權力准假，可以接受陳吉仲請假的理由，並批評如果今後都要這樣質疑委員會主席的權責，將永無寧日。

國民黨立委賴士葆則表示，過去亦有部會首長未到，不讓開會的案例，並提議讓陳吉仲來之後再開會，不然就是要求陳在周三開會時一定要到場。

為此，吳秉叡宣布休息協商，並在協商後宣布三點協商結果，包括陳吉仲必須在今天下午2點半以前趕至委員會開會，同時要在周三參加預算處理的會議；除有重大會議，經委員會主席准假，或是在其他委員會有會議之外，部會首長均要與會；收預算提案的時間延長至今日下午4點。