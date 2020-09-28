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9月30日提修憲改領土論述 陳亭妃：非改變現狀

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
民進黨立委陳亭妃。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

民進黨正國會立委預計於民進黨全代會通過「正常國家決議文」第13周年，提出憲法增修條文修正草案，擬將原「中華民國領土，依其固有疆域」等文字，改為「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」等。民進黨立委陳亭妃今於臉書上表示，核心精神是讓憲法邁向正常國家，不是更動台灣現狀。

陳亭妃表示，9月28日是民進黨創黨34周年，民進黨從創黨初期黨綱的通過，到1999年「台灣前途決議文」、2007年「正常國家決議文」，隨著台灣主體性的確立，對國家定位的論述也不斷演進更迭，尤其在1996年台灣首度總統直選之後，台灣毫無疑問，就是個主權獨立的國家，這已是全民共識。

她認為，在這樣的前提之下，這次將提出的修憲草案版本，核心精神是讓憲法邁向「正常國家」，不是「更動」任何的台灣現狀，尤其在我國領土這一條，並沒有更改憲法本文的「固有之疆域」，而是在增修條文中，改為「領土範圍為憲法效力所及地區」，以切合國家實質治理的範圍。

陳亭妃指出，只有「符合現狀」，沒有「修改領土」。

陳亭妃解釋，本次憲法增修條文修正草案，他們與憲政學者專家進行細緻的推演及討論，降低各種可能的爭議，就是避免被貼上任何標籤，同時也聚焦在民調有高度認同的議題上。她認為，在領土範圍的共識，少則近7成，多則超過8成，絕對和目前檯面上的「18歲公民權」、「廢考監」議題不相上下。

陳亭妃並表示，9月30日就是「正常國家決議文」正式通過的第13周年，他們幾位委員會在推動正常國家的精神下，共同提出一份不逾越現狀且又有民意基礎的憲法增修條文草案，讓草案可以在修憲委員會充分被討論，讓修憲的過程更加完整。

民進黨 陳亭妃 修憲

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