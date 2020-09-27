黨慶音樂會舉旗「光復香港」被維安制止 民進黨急溝通

民進黨今年邁入創黨34周年，今天下午3時在松菸文創園區舉辦「民主開唱」音樂會，兼任民進黨主席的蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等重量級人物都到場。不過今天過程發生插曲，音樂會中有年輕人高舉「光復香港」的旗幟遭國安人員制止，事後當事人找民進黨發言人顏若芳抗議。顏若芳表示，當下有與相關單位溝通，溝通後也排除狀況。

今天音樂會演出來賓陣容堅強，包括大支、陳明章、林生祥及滅火器樂團，由於正副總統及行政院長都到場，維安也比平時嚴格，力求滴水不漏。但音樂會中，有年輕人高舉「光復香港」旗幟遭國安人員關切，還有媒體記者攜帶立法院長游錫堃製作的「一九八六黨外選舉後援會綜合報告」也在入場時被沒收，引起爭議。

顏若芳表示，尊重國安單位在安全上的規畫，不過，只要與安全無虞，在不影響活動情形下，類似狀況應該可以適時溝通避免爭議，會再向相關單位反映與溝通。

今年是民進黨創黨34周年的黨慶，今天以「民主開唱」音樂會方式開場，蔡英文總統(中)親自出席。記者黃義書／攝影