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新南向政策轉彎對大陸依賴 國民黨：吳釗燮要說明清楚

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨表示，蔡政府新南向政策推動多年，強調減少對中國大陸經貿依賴，實際狀況卻是台灣對中國大陸的出口比重不減反增，這點外交部長吳釗燮（圖）應說明清楚。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
國民黨表示，蔡政府新南向政策推動多年，強調減少對中國大陸經貿依賴，實際狀況卻是台灣對中國大陸的出口比重不減反增，這點外交部長吳釗燮（圖）應說明清楚。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

外交部吳釗燮明天將到立法院進行業務報告並備質詢，他在外交部書面報告指出，台灣目前面對的外部情勢比過去更加嚴峻，中國企圖對外尋找替罪羔羊鞏固政權，台灣是繼香港之後的下一個目標。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、國民黨國際事務部主任李大中表示，蔡政府新南向政策推動多年，強調資源共享、人員交流、減少對中國大陸經貿依賴，實際狀況卻是台灣對中國大陸的出口比重不減反增，這點吳釗燮應說明清楚。

李大中表示，既然蔡政府的外交政策名為「踏實外交」，就應該表裡如一，務實不務虛，不要好大喜功，把意識形態放在國家利益之前，也不要總是雙標，已經執政邁入第五年，擁有無比權力，卻總是嚴以待人，寬以律己，沒有反省能力，也距離「謙卑、謙卑、再謙卑」越來越遠。

李大中說，回顧近來事件，從外交部臉書新頭貼刪除中華民國、索馬利蘭掛牌的贅字風波、護照改版把ROC國號變成縮到小到不能再小的環繞式點綴、駐美代表蕭美琴推特的大使自介等風波等，即便每次遭受輿論質疑，外交部都推說尊重創意，但國人非常清楚，這些大多是意識形態作祟，與蔡政府標榜的「踏實」的精神，根本背道而馳。

李大中說，蔡政府習於政治操作，過去也常嚐到甜頭，但是大內宣一旦過了頭，後果是反傷害政府威信與國家利益，最明顯的案例是台美經濟對話，在八字沒一撇的情況下，蔡政府從經濟部長、民進黨政治人物和特地媒體就不斷在釋放訊息，塑造過度樂觀氛圍，讓國人產生過高期待，甚至連台美FTA指日可待，直到最後一刻才出面承認台美經濟對話落空，美國訪團主要是為李前總統的追思會而來，此次只能算是非正式的會前會，這樣的作法絕非「踏實」。

此外，李大中指出，新南向政策推動多年，強調資源共享、人員交流、減少對中國大陸經貿依賴，但實際狀況卻是台灣對中國大陸的出口比重不減反增；更令輿論非議之處在於，據媒體報導，國營事業遭中間人控制，將政府機構排除在外，企圖謀取私利，針對國人對這些新南向政策的執行成效與相關衍生質疑，吳釗燮難道不應在業務報告中說明？

在國際參與方面，李大中表示，尤其在台灣防疫表現被國際肯定的狀況下，今年我方在WHA仍無法以觀察員的身份與會，民進黨譴責中國大陸之餘，拿不出實際有效作為，如何務實拓展中華民國的國際空間，廣結善緣，得道多助，讓我國在國際組織中能夠有意義參與，這才是真正關鍵。

李大中提醒蔡政府，不是只要自己無法達到的，但以前國民黨執政時期能夠做到的，就硬批評是國民黨「卑躬屈膝」換來的，依據民進黨的標準與邏輯，卑躬屈膝根本是蔡英文總統剛上任後沒幾天就發生了，2016年5月，即便當時我國所收到的世衛秘書處邀請函上，首次加註了一中原則等文字，最愛台灣的蔡政府明明可以不去以明志，但最後還是派遣衛福部長去日內瓦參與世衛大會，蔡宣稱沒有被矮化，「依照民進黨的標準與邏輯，卑躬屈膝就始於當時」。

民進黨 外交部 吳釗燮 新南向政策

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