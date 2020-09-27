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抗議被矮化是否退聯盟 陳其邁：稍後給聲明表態度

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右）說，台灣從來就不是中國一部分，台灣有名、有姓，國際普遍認知也是如此，違反事實、矮化部分，已要求城市聯盟盡速修正。聯合報系資料照片／記者林保光攝影
高雄市長陳其邁（右）說，台灣從來就不是中國一部分，台灣有名、有姓，國際普遍認知也是如此，違反事實、矮化部分，已要求城市聯盟盡速修正。聯合報系資料照片／記者林保光攝影

對國際氣候組織「市長聯盟」官方網頁將高雄等台灣6個城市會員標示為「中國」，高雄市陳其邁說，台灣從來就不是中國一部分，台灣有名、有姓，國際普遍認知也是如此，違反事實、矮化部分，昨天已要求城市聯盟盡速修正，若溝通後仍不更改，是否退出聯盟表達態度，陳其邁直接了當說「會，稍後將發聲明表達市府立場」。

高雄市政府認為，將高雄等城市標示為中國，應該是聯盟受中國壓力下的小動作，市長陳其邁一定會捍衛立場，要求該組織將台灣城市恢復正名，絕不接受國際社會或組織任何矮化台灣的作為。

另一個被關注的是資訊錯誤是，包括高雄、台中、新北市長名字與現任名字不符，還停留在舊資訊，高雄市長一欄，寫著前市長陳菊名字。

高雄市新聞局長董建宏說，這個聯盟總部在歐洲，在台灣有駐點，這次連同國籍、市長名字等，都會要求一起更正，外交部等也持續協助溝通。前市長陳菊的下一任市長是韓國瑜，董建宏推測，應該是韓團隊未主動聯繫該聯盟更新市長名字，市長一欄才會仍停留在前市長陳菊的名字。

高雄市政府表示，「市長聯盟」是聯合國城市氣候高峰會於2014年9月成立，目的是串聯全球各城市，對抗氣候變遷挑戰，由C40城市氣候變遷領導小組、地方政府永續發展理事會（ICLEI）和城市與地方政府聯盟（UCLG）等三大城市網合作組成。高雄市自2006年起加入ICLEI組織，也是國內第一個ICLEI的會員城市。高市府強調，從加入ICLEI及參與國際組織的任何專案或競賽，均不是以「中國」註冊。

高雄市 陳其邁 氣候變遷

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