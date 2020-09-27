全球市長聯盟將台灣歸為中國 黃偉哲：不改名拒絕參與

針對國際氣候組織「市長聯盟」官方網頁將台南市等台灣6個城市會員的參與名稱，標示為「中國」，台南市長黃偉哲今天已對「全球市長聯盟」(Compact of Mayors）總部及ICLEI表達遺憾及強烈抗議，嚴正要求該組織將台灣城市恢復正名，並強調絕不接受國際社會或組織任何矮化台灣的作為。

黃偉哲表示，「全球市長聯盟」在2015年就曾經發生將台南市歸類在中國的嚴重錯誤，台南市從加入ICLEI及各國際組織以來提報任何專案或競賽，均以中華台北Chinese Taipei註冊，有權力且強烈要求，不管世界各處發布的任何文件，所代表的國家就是Chinese Taipei，台南市政府堅定抗議，並要求該組織應立即糾正這個錯誤的訊息。

環保局表示，台南市在在2009年加入ICLEI組織，並於2012年宣布低碳元年，此後積極推動跨局處氣候變遷調適及減緩作為，溫室氣體減量作為成果豐碩，同時落實地球村一員之精神，持續與世界各國分享減碳策略，並於2015年取得市長聯盟最高等級4個徽章核定的城市。

環保局表示，基於捍衛台灣在國際上的主體性，台南市針對聯盟將台灣城市歸為China此項作為非常不適當，且表達遺憾、不滿及抗議，並現在開始暫停參與與該聯盟之交流、會議及活動，如果無法正名，台南市政府將會拒絕參加任何該聯盟的相關會議與活動，並不排除退出市長聯盟。