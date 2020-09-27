聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳其邁以5年前網頁批矮化台灣 高巿府：韓國瑜不重視
高雄市長陳其邁批市長聯盟矮化台灣，部分媒體跟進報導，卻故意遮蔽下方的市長名稱。有網友進入網頁，發現網頁上標示的市長是如今的監察院長陳菊，且標示年度為2015年，對陳其邁翻出5年前的舊資料發聲感到不解。
陳其邁昨晚臉書要求「市長聯盟」官方網頁將高雄在內的六都國家標示為「中國」，強調已要求市府嚴正抗議，並要求正名，不接受國際社會或組織矮化台灣作為。陳其邁粉絲頁截圖為會員城巿的區域顯示，進入城巿主頁才會標示市長。
眼尖的網友發現官網上標明2015年，高雄的國籍為中國，當時巿長還是陳菊，對翻出舊資料感到不解，也懷疑陳菊當巿長時就已被改，但未即時提出更正。
高市府表示，若市長換人，通常要由新市府通知ICLEL以更新市長名字，但前市長韓國瑜時並不重視這些組織活動，所以未通知ICLEL更新。陳其邁市府上任後，各局處盤點業務，發現ICLEL更改高雄國籍名，因此將一併要求更新市長名及改正國籍名。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言