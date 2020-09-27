陳其邁以5年前網頁批矮化台灣 高巿府：韓國瑜不重視

高雄市長陳其邁批市長聯盟矮化台灣，部分媒體跟進報導，卻故意遮蔽下方的市長名稱。有網友進入網頁，發現網頁上標示的市長是如今的監察院長陳菊，且標示年度為2015年，對陳其邁翻出5年前的舊資料發聲感到不解。

陳其邁昨晚臉書要求「市長聯盟」官方網頁將高雄在內的六都國家標示為「中國」，強調已要求市府嚴正抗議，並要求正名，不接受國際社會或組織矮化台灣作為。陳其邁粉絲頁截圖為會員城巿的區域顯示，進入城巿主頁才會標示市長。

眼尖的網友發現官網上標明2015年，高雄的國籍為中國，當時巿長還是陳菊，對翻出舊資料感到不解，也懷疑陳菊當巿長時就已被改，但未即時提出更正。