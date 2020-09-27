市長聯盟官網被列China 侯友宜：不希望給我們錯的地方

「全球氣候與能源市長聯盟」官網公布符合減碳規範的城市名單，不料我國六都皆被列為「China」之下，主權遭矮化，對此新北市長侯友宜表示，9月15日發現後，就已經去函要求正名，「不希望矮化我們，更不希望認為我們屬於哪裡，給我們錯的地方。」

侯友宜指出，市長聯盟是專業、永續、環境發展的城市聯盟，行之多年，新北發現網站裡有矮化我們的現象橫，特別去函給比利時布魯塞爾秘書處，告訴ICLEI（地方政府永續發展理事會）希望能正名，用專業的城市聯盟，互相討論氣候變遷，不希望矮化我們。

侯友宜強調，去函之後，也屢次要求一定要更正回來，但到目前為止還沒有，我們在這裡表示嚴重的抗議，希望他們對正名這件事情，一定要特別重視。

另對於台北市說若不正名，要退出市長聯盟，侯友宜表示，新北已多次告訴ICLEI，一定要重視專業領域底下，城市的正名一定不可忽略，不然我們一定會採取更嚴重的抗議。