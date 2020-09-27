快訊

疫苗怎麼買？ 陳時中：不買中國製、冷鏈都會準備好

56年的回憶！老字號「青葉台菜」10月25日停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨音樂會熱鬧登場 大支：音效不要用槍聲有點敏感

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨今年邁入創黨34周年，今天下午3時在松菸文創園區舉辦「民主開唱」音樂會，邀請大支(見圖)、陳明章、林生祥和滅火器，演唱歷年從黨外時期、街頭運動或是選舉造勢中，大家耳熟能詳的「民主金曲」。記者黃義書／攝影
民進黨今年邁入創黨34周年，今天下午3時在松菸文創園區舉辦「民主開唱」音樂會，邀請大支(見圖)、陳明章、林生祥和滅火器，演唱歷年從黨外時期、街頭運動或是選舉造勢中，大家耳熟能詳的「民主金曲」。記者黃義書／攝影

民進黨今年邁入創黨34周年，今天下午3時在松菸文創園區舉辦「民主開唱」音樂會，兼任民進黨主席的蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等重量級人物都到場。稍早登場的饒舌歌手大支在表演後還打趣地說，「總統、副總統跟行政院長都在，音效可以不要用槍聲嗎，有點敏感。」

今天音樂會演出來賓陣容堅強，包括大支、陳明章、林生祥及滅火器樂團。陳明章稍早也上台獻唱「伊是咱的寶貝」、望春風等歌曲，陳明章在台上還感謝總統、副總統及所有防疫人員辛勞。

民進黨表示，自蔡總統於今年5月20日回任黨主席，號召「辣台派」線上入黨、推出系列暑期營隊，持續邀請年輕世代參與政治、勇敢發聲。「民主開唱」音樂會，重溫當年台灣民主路上的回憶。不論是黨外時期的怒吼、街頭倡議時的激昂及造勢晚會時的感動，每一幕熱血沸騰的回憶，都有一首代表理想與進步的「民主金曲」。

民進黨今年邁入創黨34周年，今天下午3時在松菸文創園區舉辦「民主開唱」音樂會，邀請大支、陳明章(見圖)、林生祥和滅火器，演唱歷年從黨外時期、街頭運動或是選舉造勢中，大家耳熟能詳的「民主金曲」。記者黃義書／攝影
民進黨今年邁入創黨34周年，今天下午3時在松菸文創園區舉辦「民主開唱」音樂會，邀請大支、陳明章(見圖)、林生祥和滅火器，演唱歷年從黨外時期、街頭運動或是選舉造勢中，大家耳熟能詳的「民主金曲」。記者黃義書／攝影

民進黨 音樂會 行政院

延伸閱讀

民進黨34周年「民主開唱」音樂會 19日開放報名

相關新聞

軍公教明年度不調薪 蘇貞昌：財務負擔重請忍耐諒解

日前政院宣布軍公教不調薪，引發民眾抱怨。對此，行政院院長蘇貞昌今出席防疫獎章授獎典禮前受訪表示，這一年物價沒有重大波動，...

被傳對外說馬英九要參選黨主席？吳敦義：我完全不知情

國民黨前政策會執行長蔡正元日前在臉書上表示，前總統馬英九將回鍋參選國民黨主席，並指「前主席吳敦義已明白告訴很多人馬英九要...

全球市長聯盟擅改會籍為中國 北市抗議：不更正將退出

國際氣候組織「全球市長聯盟」於官網，將台北市等我國6個城市會員的參與名稱，篡改歸類為中國。台北市環保局今天表達遺憾及抗議...

市長聯盟官網被列China 侯友宜：不希望給我們錯的地方

「全球氣候與能源市長聯盟」官網公布符合減碳規範的城市名單，不料我國六都皆被列為「China」之下，主權遭矮化，對此新北市...

民進黨音樂會熱鬧登場 大支：音效不要用槍聲有點敏感

民進黨今年邁入創黨34周年，今天下午3時在松菸文創園區舉辦「民主開唱」音樂會，兼任民進黨主席的蔡英文總統、副總統賴清德及...

國慶發起踩街活動 中央軍事院校校友總會支持無戰理念

中華民國中央軍事院校校友總會今天表示，十月十日國慶日當天，將邀集軍系及民間社團，下午二時至五時三十分時，在台北巿政府前共...

新北市政府發函市長聯盟要求正名 維護主權

新北市政府今天表示，「市長聯盟」把新北市在內的六都歸為中國籍，矮化國格，本月15日已發函表達立場，要求更正。

軍公教明年度不調薪 蘇貞昌：拜託同仁忍耐、諒解

行政院公布明年度軍公教不調薪，至於原因，行政院長蘇貞昌今（27）日說明，新冠肺炎疫情衝擊國人、影響產業，政府要準備非常多...

全球市長聯盟將台灣城市標為中國 桃市府要求正名

國際組織「市長聯盟(GCoM)」官方網頁，將台灣加入聯盟的城市國籍標示為中國，桃園市政府於9月26日發現後，已連繫地方政...

影／游錫堃邀創黨發起人重返圓山敘舊

民進黨創黨34年，立法院長游錫堃上午以1986年黨外後援會召集人身分，邀請當年的創黨發起人重返圓山敘舊，他表示，當年組黨...

影／為泳渡暖場 馬英九、吳敦義2人台上「尬冷」

日月潭國際萬人泳渡今登場，吸引2萬1828人參加，前總統馬英九8度下水挑戰，並大開「超速說」玩笑，前副總統吳敦義也祭出「...

譏笑南部冷氣跳電 柯文哲不願回應只稱「標題殺人」

台北市長柯文哲今與率領市政團隊前往北農視察質譜儀快檢作業流程，針對昨日校園裝冷氣議題，笑稱南部學校冷氣一開就跳電、沒錢繳...

熱門新聞

全球9支新冠疫苗 我國剩1支能選

國民黨不接受「中國台北」說法 強調蔡總統應得到尊重

蔡政府指示「當升則升」 國軍大增將官職缺

孫大千酸蕭美琴：沒與美國建交 叫再久也不會變真大使

勞保年改忽喊卡 勞團批不負責

不降反升 國軍再增一中將七少將

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。