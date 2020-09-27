民進黨音樂會熱鬧登場 大支：音效不要用槍聲有點敏感

民進黨今年邁入創黨34周年，今天下午3時在松菸文創園區舉辦「民主開唱」音樂會，兼任民進黨主席的蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等重量級人物都到場。稍早登場的饒舌歌手大支在表演後還打趣地說，「總統、副總統跟行政院長都在，音效可以不要用槍聲嗎，有點敏感。」

今天音樂會演出來賓陣容堅強，包括大支、陳明章、林生祥及滅火器樂團。陳明章稍早也上台獻唱「伊是咱的寶貝」、望春風等歌曲，陳明章在台上還感謝總統、副總統及所有防疫人員辛勞。

民進黨表示，自蔡總統於今年5月20日回任黨主席，號召「辣台派」線上入黨、推出系列暑期營隊，持續邀請年輕世代參與政治、勇敢發聲。「民主開唱」音樂會，重溫當年台灣民主路上的回憶。不論是黨外時期的怒吼、街頭倡議時的激昂及造勢晚會時的感動，每一幕熱血沸騰的回憶，都有一首代表理想與進步的「民主金曲」。