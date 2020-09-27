國慶發起踩街活動 中央軍事院校校友總會支持無戰理念

中華民國中央軍事院校校友總會今天表示，十月十日國慶日當天，將邀集軍系及民間社團，下午二時至五時三十分時，在台北巿政府前共同舉辦「璀璨雙十 捍衛中華」踩街嘉年華活動，預劃邀集萬人齊聚台北市府廣場，揮舞國旗，以普天同慶的熱情，為中華民國慶生，也將藉此宣示全力支持「和平無價、戰爭無情」的「無戰」理念。

中央軍事院校校友總會表示，此次活動以「捍衛中華、愛國家、愛國旗、歡慶雙十」為主軸，以「嘉年華」的型態舉辦，會場環場意象視覺設計，以國旗為主要圖騰，並安排向國旗致敬及簽署萬人宣言等儀程，適時展現國家慶典的莊嚴與隆重，和與會人員的共同心聲。

踩街嘉年華總策劃人軍事院校校友總會理事長季麟連表示，環視當前社會亂象，毀憲貪瀆層出不窮，台獨氣焰囂張，對國家、國號的認知錯亂等，實在令人憂心。基於此，和理念相同「中華民國派」的各個社團共同舉辦，希望所有認同中華民國的庶民們，於雙十國慶當天，前往台北市政府前，參加「逗陣踩街」活動，以實際行動挺身而出，匯聚社會力量，成為民間「捍衛中華、護憲、反獨」的中流砥柱、亦藉此宣示全力支持「和平無價、戰爭無情」的「無戰」理念。

季麟連呼籲，因應當前社會亂源，國內台獨意識高漲、中華民國國號被刻意糢糊化，及破壞憲政體制等情勢，再加上中共近期的文攻武嚇，軍演挑釁等，台灣彷彿已瀕臨戰爭邊緣，因此推動「捍衛中華、維護憲政，摒棄台獨」，才是避免戰爭的正道，期盼認同此一理念者全力支持活動。