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軍公教明年度不調薪 蘇貞昌：財務負擔重請忍耐諒解

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
行政院院長蘇貞昌表示，因疫情衝擊產業，政府紓困財務負擔沈重，故希望軍公教體諒不調薪。記者邱宜君／攝影
行政院院長蘇貞昌表示，因疫情衝擊產業，政府紓困財務負擔沈重，故希望軍公教體諒不調薪。記者邱宜君／攝影

日前政院宣布軍公教不調薪，引發民眾抱怨。對此，行政院院長蘇貞昌今出席防疫獎章授獎典禮前受訪表示，這一年物價沒有重大波動，但受到新冠肺炎影響，產業及國人受衝擊，因此政府需要準備很多資源和經費，來支持企業產業並照顧受困民眾，「財務負擔非常沈重，因此希望軍公教忍耐、諒解不能調薪。」

行政院人事總處昨（26）日指出，考量政府財政狀況、消費者物價指數、國民所得、經濟成長率及民間薪資水準等資料，提「軍公教員工待遇審議委員會」討論後，因各級政府財政收支呈現差短。

因此移用歲計賸餘及舉借債務方式籌編特別預算，用於防疫、紓困及振興經濟，政府財政壓力更顯沈重，且消費者物價指數自2018年度公部門調薪以來，尚無大幅成長，建議不予調整，並簽奉行政院核定。

軍公教 行政院 蘇貞昌

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