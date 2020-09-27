全球市長聯盟將台灣城市標為中國 桃市府要求正名

國際組織「市長聯盟(GCoM)」官方網頁，將台灣加入聯盟的城市國籍標示為中國，桃園市政府於9月26日發現後，已連繫地方政府永續發展理事會（ICLEI），嚴正要求該組織將台灣城市恢復正名。

桃園自2010年起加入ICLEI組織，並於2016年接受該ICLEI邀請，基於串聯全球各城市，以最大的努力以對抗氣候變遷的挑戰的立場，由市長鄭文燦簽署參與「市長聯盟」。

桃市府表示，在參與ICLEI或是任何國際組織的行動、會議或競賽，均無以「中國」為名參與，基於捍衛台灣在國際上的主體性，也不容許任何國際組織於任何文件隨意竄改桃園所代表的國家。