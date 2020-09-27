快訊

原民藝術家又被盜圖 凶手竟是基隆市府「根本在侮辱」

竹內結子疑產後憂鬱 量表超過10分要注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球市長聯盟將台灣城市標為中國 桃市府要求正名

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
國際組織「市長聯盟(GCoM)」官方網頁，將台灣加入聯盟的城市國籍標示為中國，桃園市政府要求正名。圖／截自國際組織市長聯盟官方網頁
國際組織「市長聯盟(GCoM)」官方網頁，將台灣加入聯盟的城市國籍標示為中國，桃園市政府要求正名。圖／截自國際組織市長聯盟官方網頁

國際組織「市長聯盟(GCoM)」官方網頁，將台灣加入聯盟的城市國籍標示為中國，桃園市政府於9月26日發現後，已連繫地方政府永續發展理事會（ICLEI），嚴正要求該組織將台灣城市恢復正名。

桃園自2010年起加入ICLEI組織，並於2016年接受該ICLEI邀請，基於串聯全球各城市，以最大的努力以對抗氣候變遷的挑戰的立場，由市長鄭文燦簽署參與「市長聯盟」。

桃市府表示，在參與ICLEI或是任何國際組織的行動、會議或競賽，均無以「中國」為名參與，基於捍衛台灣在國際上的主體性，也不容許任何國際組織於任何文件隨意竄改桃園所代表的國家。

桃市府說，桃園不會接受任何國際組織矮化台灣的立場，此外，市府也積極與位於比利時布魯塞爾之GCoM秘書處總部現任溝通與營運顧問Marshall Cohen取得聯繫，嚴正抗議台灣並非中國的一部分，並表明桃園市不管世界各處發布的任何文件，均不是以「中國」登註。

國際組織「市長聯盟(GCoM)」官方網頁，將台灣加入聯盟的城市國籍標示為中國，桃園市政府要求正名。圖／截自國際組織市長聯盟官方網頁
國際組織「市長聯盟(GCoM)」官方網頁，將台灣加入聯盟的城市國籍標示為中國，桃園市政府要求正名。圖／截自國際組織市長聯盟官方網頁

氣候變遷 鄭文燦 布魯塞爾

延伸閱讀

桃園龍岡米干節廚藝小旅行 直播鄭文燦做涼拌木瓜絲

桃園捷運綠線現在進行式 施工現況線上隨選隨看

鄭文燦高雄拚觀光 邁邁被問「支持鄭文燦或賴清德」

中央規畫增設燃氣機組 鄭文燦：市府嚴格把關

相關新聞

全球市長聯盟擅改會籍為中國 北市抗議：不更正將退出

國際氣候組織「全球市長聯盟」於官網，將台北市等我國6個城市會員的參與名稱，篡改歸類為中國。台北市環保局今天表達遺憾及抗議...

影／為泳渡暖場 馬英九、吳敦義2人台上「尬冷」

日月潭國際萬人泳渡今登場，吸引2萬1828人參加，前總統馬英九8度下水挑戰，並大開「超速說」玩笑，前副總統吳敦義也祭出「...

譏笑南部冷氣跳電 柯文哲不願回應只稱「標題殺人」

台北市長柯文哲今與率領市政團隊前往北農視察質譜儀快檢作業流程，針對昨日校園裝冷氣議題，笑稱南部學校冷氣一開就跳電、沒錢繳...

全球市長聯盟將台灣城市標為中國 桃市府要求正名

國際組織「市長聯盟(GCoM)」官方網頁，將台灣加入聯盟的城市國籍標示為中國，桃園市政府於9月26日發現後，已連繫地方政...

影／游錫堃邀創黨發起人重返圓山敘舊

民進黨創黨34年，立法院長游錫堃上午以1986年黨外後援會召集人身分，邀請當年的創黨發起人重返圓山敘舊，他表示，當年組黨...

民進黨圓山組黨34年 游錫堃：連署創黨者不能被歷史遺忘

民進黨創黨34年，立法院長游錫堃今以1986年黨外選舉後援會召集人身分，邀請當年135位創黨發起人重返圓山敘舊。他表示，...

影／吳敦義否認放話馬英九要選黨魁 馬也回：沒聽說

第38屆日月潭國際萬人泳渡活動今天登場，前總統馬英九和前副總統吳敦義均到場，並循往例施放總統魚，也為泳渡鳴槍，馬更下水第...

幫柯文哲抱不平 黃珊珊：說他無心市政 十分惡毒

內湖安養大火燒出幽靈機構問題，台北市長柯文哲也遭質疑「無心市政」。台北市副市長黃珊珊今天在臉書貼文為柯抱不平。黃珊珊說，...

70歲還游更快 馬英九花2小時03分泳渡日月潭

前總統馬英九今天挑戰第8度泳渡日月潭，全程長達三3公里，雖然已年過七旬，但仍老當益壯，只花2小時03分鐘就游完全程，甚至...

外交部：中國鞏固統治找替罪羔羊 台灣已是目標

立法院明天邀請外交部長吳釗燮進行業務報告並備質詢。根據外交部書面報告表示，近來中國面對國內危機和外部困境，企圖對外尋找替...

孫大千酸蕭美琴：沒與美國建交 叫再久也不會變真大使

我國駐美代表蕭美琴日前在推特自稱「台灣駐美大使」引發爭議，前立委孫大千在臉書表示，這根本就是一種自嗨自爽的無聊行為。沒有...

冷氣跳電說惹議 她點名陳時中、柯文哲專說幹話大官

台北市長柯文哲昨說，南部有學校買冷氣，一開就跳電、還沒錢繳電費，「我看到很好笑」，引發熱議。國民黨台北市議員游淑慧今天則...

熱門新聞

全球9支新冠疫苗 我國剩1支能選

人事總處宣布 110年度軍公教員工待遇不予調整

國民黨不接受「中國台北」說法 強調蔡總統應得到尊重

蔡政府指示「當升則升」 國軍大增將官職缺

民眾黨深陷危機 柯文哲坦言「我已跌到谷底」

孫大千酸蕭美琴：沒與美國建交 叫再久也不會變真大使

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。