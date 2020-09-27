聽新聞
test
0:00 / 0:00
全球市長聯盟將台灣城市標為中國 桃市府要求正名
國際組織「市長聯盟(GCoM)」官方網頁，將台灣加入聯盟的城市國籍標示為中國，桃園市政府於9月26日發現後，已連繫地方政府永續發展理事會（ICLEI），嚴正要求該組織將台灣城市恢復正名。
桃園自2010年起加入ICLEI組織，並於2016年接受該ICLEI邀請，基於串聯全球各城市，以最大的努力以對抗氣候變遷的挑戰的立場，由市長鄭文燦簽署參與「市長聯盟」。
桃市府表示，在參與ICLEI或是任何國際組織的行動、會議或競賽，均無以「中國」為名參與，基於捍衛台灣在國際上的主體性，也不容許任何國際組織於任何文件隨意竄改桃園所代表的國家。
桃市府說，桃園不會接受任何國際組織矮化台灣的立場，此外，市府也積極與位於比利時布魯塞爾之GCoM秘書處總部現任溝通與營運顧問Marshall Cohen取得聯繫，嚴正抗議台灣並非中國的一部分，並表明桃園市不管世界各處發布的任何文件，均不是以「中國」登註。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言