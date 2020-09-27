全球市長聯盟擅改會籍為中國 北市抗議：不更正將退出

國際氣候組織「全球市長聯盟」於官網，將台北市等我國6個城市會員的參與名稱，篡改歸類為中國。台北市環保局今天表達遺憾及抗議。

環保局表示，環保局正聯繫該組織秘書處，請依2015年台北市參加該組織時雙方之共識，將參與名稱恢復為中華台北，期望聯合各大城市共同對抗氣候變遷之國際氣候組織，不要被政治污染，影響國際城市的團結與合作。

環保局表示，台北市身為地球村重要成員，積極推動各項溫室氣體減量、及氣候變遷調適工作，在各界共同努力下，2019年北市溫室氣體排放量已較基期年2005年減少將11.3%，並賡續朝向2030年減少25%，2050年減少50%之目標前進。

環保局提到，為與國際各大城市共同合作減少溫室氣體排放，對抗氣候變遷之危害，台北市於2015年9月加入「全球市長聯盟」，與各大國際城市積極互動，並於今年9月15日召開「2020台北市氣候行動國際論壇」，邀歐盟、日本東京都、美國洛杉磯及荷蘭烏特勒支等國際夥伴，共同交流在處理氣候議題方面的努力經驗。

環保局提到，「全球市長聯盟」2015年11月時，也曾發生將台北市錯誤歸類在中國之烏龍，經北市交涉後，該組織已立即修正，此次再度發生，台北市表達遺憾、不滿與抗議，並正積極交涉要求更正，以符合事實。

環保局表示，盼不要讓政治操弄，妨礙國際城市對共同減少溫室氣體危害之努力。若更名要求未獲善意回應，台北市將會拒絕參加任何市長聯盟的相關會議與活動，並不惜退出該聯盟。