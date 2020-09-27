影／為泳渡暖場 馬英九、吳敦義2人台上「尬冷」

日月潭國際萬人泳渡今登場，吸引2萬1828人參加，前總統馬英九8度下水挑戰，並大開「超速說」玩笑，前副總統吳敦義也祭出「吳前（嘸錢）」冷笑話，互相尬冷；而馬今年花2小時3分完成3公里長泳，比去年成績還快上7分鐘。

縣府指出，今年泳渡起點仍從朝霧碼頭下水出發，終點在伊達邵碼頭，而考量防疫今年不開放外國泳客來台參與萬人泳渡，但企業團體「海龍離岸風電」率在台的加拿大、丹麥、哥倫比亞、羅馬尼亞等國外籍幹部參與，因此仍相當國際化。

今年氣候涼爽舒適，身障組泳士率先在上午7時開游，一般組約在7時30分陸續下水，馬、吳及縣長林明溱等人則在8時開幕鳴槍；而馬8度下水挑戰前仍向大眾鼓勵喊話，並使出他每年必用的「超速說」笑話，要大家跟他後面游就好。

馬英九開幕時表示，今年泳渡人仍這麼多，未受疫情影響相當不容易，但這場合人多不是嘴雜，而是「人多腿雜」，要注意安全，拚命游，越快越好，但不要比他快，比他快就以超速移送法辦，比他慢就以妨礙交通送辦，所以跟著他游就好。

吳敦義一上台就要大家別稱他「吳前」，他說，這樣會變成「嘸錢」，而泳渡從是民國72年從他內開始辦，第一年才540位泳士，現在已突破2萬人；吳也大讚馬英九是「勇腳馬」，並感謝他用行動支持，8度報名下水挑戰泳渡。

而馬今年在隨扈陪同下，花了2小時3分抵達伊達邵碼頭，雖未打破前年1小時39分的紀錄，但比去年的2小時10分，還快了7分鐘；他完成泳渡上岸表示，身體狀態還好，對於今年的水溫和紀錄相當滿意，也讚許活動防疫完善。