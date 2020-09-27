民進黨圓山組黨34年 游錫堃：連署創黨者不能被歷史遺忘

民進黨創黨34年，立法院長游錫堃今以1986年黨外選舉後援會召集人身分，邀請當年135位創黨發起人重返圓山敘舊。他表示，當年組黨的風險非常高，135人敢簽名創黨，非常難得；這次邀請大家相聚，除了感恩敘舊，也是要確認名單，讓歷史記載。

1986年9月28日，超過百人參加「1986年黨外選舉後援會」，於圓山大飯店二樓敦睦廳開會，討論年底國民大會代表選舉及立法委員選舉的輔選事宜，並在當日簽名創立民主進步黨。

游錫堃表示，當年是在威權體制之下，仍有黨禁、報禁，還在戒嚴，組黨非常困難，也一直是國民黨當局的禁忌，135人簽名組黨，風險非常的高，任何人都可能面對入獄的下場，在場也有人不敢簽名，他們敢簽名創黨，非常難得。

他認為，2000年以後政黨輪替，民進黨執政，邀請大家才有意義，但135人名單因為黨中央搬遷後，一直沒有辦法找到：黨中央在舉辦黨慶時都是邀請當年全國代表大會之前有參加的黨員，他這次特別以「1986黨外全國後援會召集人」身分，邀請大家聚會。

游錫堃在致詞時表示，這個聚會晚了20年，已有44人離世不能參加，讓人不勝唏噓。

他強調，曾經有人提出「圓山組黨」是前總統蔣經國默許，甚至說是暗中主導，他認為那是嚴重的錯誤。他指出，民進黨成立固然是計畫性的密謀，但各位創黨人的不畏不懼，勇於承擔才是組黨成功最關鍵的因素。

游錫堃表示，此次活動也是為了確認當初的連署名單，台灣歷史不應遺忘他們的名字，最後確認的名單將送民進黨中央保存。