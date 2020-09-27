影／吳敦義否認放話馬英九要選黨魁 馬也回：沒聽說

第38屆日月潭國際萬人泳渡活動今天登場，前總統馬英九和前副總統吳敦義均到場，並循往例施放總統魚，也為泳渡鳴槍，馬更下水第8度挑戰；針對蔡正元指馬回鍋選黨主席，馬回「沒聽說」，被蔡指幫馬說要選的吳則否認說「沒這事」。

受新冠肺炎疫情影響，今年不開放外國泳客來台參與萬人泳渡，報名人數略減，但仍有2萬1828人參加，活動也循往例由前任正、副總統馬英九和吳敦義為泳渡鳴槍，並施放1萬隻總統魚苗，象徵潭域生生不息。

只不過，今年馬前總統施放總統魚苗時，單手撐膝半蹲傾倒魚苗，顯得有些吃力，似乎蹲不太下去，外界好奇其膝蓋狀況，馬則回應「沒問題」，之後微笑點頭。

針對前立委、國民黨義務副祕書長蔡正元近期受訪表示，吳敦義明白告訴好多人馬有要選黨主席，馬本人也有意願；馬今天現身則回應「沒聽說」，媒體再追問：都是別人再幫他說？他則說「對啊！」外傳吳頻幫他說要選，馬英九回說「真的喔？」