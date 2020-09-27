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幫柯文哲抱不平 黃珊珊：說他無心市政 十分惡毒
內湖安養大火燒出幽靈機構問題，台北市長柯文哲也遭質疑「無心市政」。台北市副市長黃珊珊今天在臉書貼文為柯抱不平。黃珊珊說，她到市府工作快滿一年，「廉能勤政」是柯文哲每天都在實現的事，「説他無心市政，十分惡毒！」
黃珊珊說，她到市府工作快滿一年，每天都在市長旁邊，柯市長再忙，也從沒有錯過晨會，和他六年來固定主持的會議。黃說，她每天和柯一起討論市政，至少二個小時，長則三、四個小時，每一個工作進度，她都會親自或書面向柯報告，如果再加上市政考察行程，像周一，她幾乎成了一日幕僚，七、八個小時工作，説柯無心市政，十分惡毒！
黃珊珊說，廉能勤政是柯文哲每天都在實現的事，柯把她當學生手把手的教，也常常告訴她理想和信念，有時問她會不會累，黃說，她比柯文哲年輕十歲，並回柯「如果你不累，我也不會累，因為我們都不是為了自己，只有努力往前走，沒有什麼好遲疑的。」
黃珊珊也在文末標註柯文哲「最認真的市長」。
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